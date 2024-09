Os fiéis de Vanimo, “instrumentos de paz e amor” nas mãos de Deus

Antes do discurso do Papa na esplanada da catedral da pequena cidade de Papua Nova Guiné, uma adolescente criada pelas freiras, um catequista, uma religiosa e um casal deram testemunho de suas experiências de vida nessa terra missionária.

Michele Raviart – Vatican News



Maria Joseph tem 12 anos, toca violino e sonha em se tornar advogada e formar uma família. Desde os dois anos de idade, ela vive no Lar das Meninas de Lujan, administrado em Vanimo pelas Servas do Senhor e da Virgem de Matarà. Nascida com uma grave deformidade na perna, ela agora anda “alta e reta” depois de uma série de operações, possíveis graças às “freiras e outras pessoas gentis”. “Embora eu nunca tenha conhecido meus pais”, disse ela ao Papa Francisco no palco montado em frente à catedral na pequena cidade portuária de Papua Nova Guiné, ‘as freiras se tornaram minhas mães, as outras meninas minhas irmãs, e vivemos como uma família’.

O compromisso das religiosas



O testemunho de Maria Joseph é um exemplo de como o trabalho missionário em Papua Nova Guiné é essencial não apenas para fortalecer a fé cristã, mas também no tecido social e comunitário. “Os diferentes ministérios que realizamos estão em grande parte associados às paróquias: ensinar catecismo às crianças, visitar famílias, formar jovens e crianças e cuidar de crianças menos afortunadas, especialmente meninas”, diz ao Papa a irmã Jaisha Joseph, da Congregação das Filhas da Apresentação de Maria Santíssima no Templo, uma das seis presentes em Vanimo. “Também estamos envolvidas na educação geral, nos cuidados com a saúde, na pastoral carcerária, na caridade para com os pobres e necessitados, na formação e na pastoral vocacional em nível congregacional e diocesano, e em visitas ocasionais a paróquias rurais”, acrescenta ela, esperando que a visita de Francisco ‘toque e inflame os corações de todos nós, especialmente dos jovens’. “Aqui em Vanimo, encontramos alegria e satisfação em colaborar na obra de Deus como seus instrumentos de paz e amor”, reitera a irmã Jaisha em uma passagem que será citada por Francisco em seu discurso.

Um catequista cumprimenta o Papa após seu testemunho no encontro de Vanimo

O sacrifício dos catequistas missionários



“Instrumentos”, como Steven Abala, catequista da paróquia de Santo Agostinho em Maka, também na diocese de Vanimo. “Servimos comunidades em áreas remotas, preparamos as pessoas para receber os sacramentos e as ajudamos nos serviços de oração dominical, muitas vezes esperando semanas ou até meses pela visita de um padre”, diz ele, testemunhando ao Papa sobre o ‘belo’ trabalho, mas ‘que também exige muito sacrifício’. Os quinze catequistas missionários de Vanimo, diz Steven, “deixam suas casas para servir os católicos em vilarejos onde não há catequistas. Enfrentamos muitos desafios, incluindo as mensalidades escolares de nossos filhos, a necessidade de moradia para nossas famílias, o acesso à saúde e à educação e o transporte”. Devido a essas e outras dificuldades, muitos catequistas deixaram o trabalho missionário, explica ele a Francisco, a quem pede bênçãos e orações para perseverar na fé.

Uma mãe com seu filho cumprimenta o Papa depois de dar seu testemunho no encontro de Vanimo

O poder do sacramento do matrimônio



Maria e David Kulo são um casal e, com seu testemunho, querem inspirar “muitos casais jovens em Papua Nova Guiné e em todo o mundo a receber o sacramento do matrimônio”. “O sacramento ajuda os cônjuges a compartilhar os fardos e as responsabilidades um do outro e traz alegria, amor e paz para viver um casamento feliz”, diz Maria. “Por meio do sacramento”, reitera David, “percebi que marido e mulher estão unidos um ao outro e a Deus. Compartilhamos o tempo das responsabilidades e o tempo livre. Entendemos a importância da boa comunicação em nosso casamento, que é uma das habilidades fundamentais para superar as dificuldades. Isso nos permite reservar tempo um para o outro, valorizar um ao outro e aprender a pedir desculpas e agradecer pelas pequenas coisas que fazemos”.