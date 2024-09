Aliança Global do Papa prevê um milhão de atendimentos de saúde a crianças em três anos

Francisco ao visitar, na semana passada, as crianças com deficiência na Escola Irmãs Alma em Timor Leste (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

“As crianças são a semente do nosso futuro. Com as crianças, podemos construir um mundo novo”, é a mensagem com a qual Francisco acolheu os promotores e parceiros da iniciativa que une hospitais de excelência em todo o mundo, incluindo o pediátrico Bambino Gesù de Roma.

Cuidar de um milhão de crianças nos próximos três anos. Esse é o objetivo da Aliança Global do Papa para a Saúde das Crianças (Pope’s Global Alliance for Children’s Health), a nova rede global de saúde e assistência humanitária aos pequenos. Uma rede que reúne estruturas hospitalares de todo o mundo, lançada pela organização americana sem fins lucrativos “Patrons of the World's Children Hospital”, à qual o Papa Francisco confiou essa missão no último dia 11 de maio, por proposta de Mariella Enoc.

As crianças, semente do futuro

“As crianças são a semente do nosso futuro. Com as crianças, podemos construir um mundo novo”. Com essas palavras, os promotores e parceiros da iniciativa foram acolhidos em audiência pelo Papa. A aliança tem dois objetivos principais. Por um lado, criar uma rede global de crianças, uma verdadeira comunidade humanitária coordenada pelo Comitê Organizador da Jornada Mundial da Criança, liderado pelos padres Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli. Por outro lado, criar uma rede dedicada a cuidar de crianças em todo o mundo e fornecer apoio especializado aos profissionais de saúde em campo, pois, como enfatizou Francisco, “há doenças incuráveis, mas não há crianças incuráveis”.

Chegar onde a demanda por saúde não é atendida

Nesse sentido, foi criada uma estrutura que utiliza um mecanismo baseado no sistema “Hub and Spoke”. Os “Hubs” são hospitais de excelência que se juntam à iniciativa em todo o mundo e fornecem ciência e cuidados aos “Spokes”, ou seja, instalações e pontos de saúde espalhados pelo mundo onde a demanda por saúde não é atendida. O ponto de contato entre eles é uma “plataforma digital multilíngue” criada pela Almaviva e pela Salesforce e conectada ao sistema de telessaúde fornecido pela Teladoc Health.

Primeiro tijolo do projeto no Bambino Gesù

Os Hubs - o primeiro dos quais será o Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, “o hospital do Papa” - fornecerão seu know-how para cuidar das crianças e oferecer suporte técnico aos médicos e enfermeiros dos Spokes, que são chamados a identificar os casos pediátricos mais urgentes e a preparar uma coleta inicial da documentação médica e administrativa relevante, para depois enviá-la aos Hubs, cuja tarefa é fornecer as respostas de saúde adequadas. A coordenação da rede Spoke será feita por Médicos com a África Cuamm e pelo PIME (Pontifício Instituto para Missões Estrangeiras).

A fragilidade dos pequeninos como força para um mundo melhor

Os padres Fortunato e Aldo Cagnoli, ao agradecerem ao Papa durante o encontro, enfatizaram: “hoje, um dos desafios que o Comitê da Jornada Mundial da Criança é chamado a assumir é o de colocar a fragilidade dos pequenos no centro, para que ela se torne a força de um mundo melhor.

Centenas de milhares de crianças precisam de cuidados médicos

“No mundo, há muitas crianças que precisam desesperadamente de cuidados médicos”, enfatiza Fabrizio Arengi Bentiviglio, presidente do Patrons of the World's Children Hospital. ”Estou pensando nas crianças da guerra na Ucrânia e em Gaza, e também estou pensando em outras formas de abusos dos direitos humanos e desastres naturais. Mas quando há uma emergência e há pontos de comunicação global acesos, também encontramos organizações lidando com ela: governos, Nações Unidas, OMS, fundações. Infelizmente”, continua Arengi Bentivoglio, ”há também centenas de milhares de crianças que precisam de ajuda diária em áreas das quais se fala muito pouco e para as quais não há mecanismos de proteção. Essas são as primeiras crianças que queremos ajudar”.

As organizações envolvidas na iniciativa

A Patrons of the World's Children Hospital é a corporação americana que promove a Aliança e alimenta a rede global de saúde infantil por meio da conscientização e da arrecadação de fundos. Ela também cuida dos acordos Hub and Spoke, da implementação do projeto com novas oportunidades de colaboração e das relações com os parceiros que já aderiram à iniciativa. Na audiência com Papa Francisco estavam presentes, além de alguns membros do conselho de patronos do World's Children Hospital, representantes de todas as organizações envolvidas: Hospital Pediátrico Bambino Gesù, Almaviva, Teladoc Health, Médicos com a África Cuamm, Pime e Georgetown University Medical Center de Washington.