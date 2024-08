Renúncia e nomeação do Arcebispo Metropolitano de Boston

O Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Boston (EUA), apresentada pelo cardeal Seán Patrick O'Malley, e nomeou dom Richard G. Henning novo arcebispo.

Nesta segunda-feira (05/08), o Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Boston (EUA), apresentada pelo cardeal Seán Patrick O'Malley, O.F.M, por motivo de idade, e nomeou arcebispo metropolitano de Boston, dom Richard G. Henning, até então Bispo de Providence (EUA).

Dom Richard G. Henning nasceu em 17 de outubro de 1964 em Rockville Centre, na Diocese de mesmo nome. Obteve o bacharelado e o mestrado em História pela Saint John's University, Queens (Nova York), e prosseguiu seus estudos eclesiásticos no Seminário da Imaculada Conceição em Huntington.

Foi ordenado sacerdote na Diocese de Rockville Centre em 30 de maio de 1992. Dom Richard G. Henning foi vigário paroquial de Saint Peter of Alcantara, Port Washington (1992-1997). Obteve o Mestrado em Teologia Bíblica na Catholic University of America, Washington (2000); e o Doutorado em Teologia Bíblica na Universidade Santo Tomás de Aquino, Roma (2007). Foi professor de Sagrada Escritura, depois professor e formador no Seminário da Imaculada Conceição, Huntington (2002-2012). Foi reitor do Seminário da Imaculada Conceição e diretor do Instituto do Sagrado Coração para a Formação Permanente do Clero (2012-2018); vigário Episcopal do Vicariato Central (2017); vigário para a Evangelização Paroquial e Planejamento Pastoral (2018); e vigário para o Clero (2021).

Nomeado bispo auxiliar de Rockville Centre em 8 de junho de 2018, recebeu a consagração episcopal em 24 de julho seguinte. Foi nomeado Bispo Coadjutor da Providence em 23 de novembro de 2022, assumindo o governo da Diocese em 1º de maio de 2023.