Papa nomeia bispo para a Prelazia de Itacoatiara (AM)

Vatican News



O Papa Francisco nomeou nesta quinta-feira, 22 de agosto, dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, SDB, como bispo para a prelazia de Itacoatiara (AM), transferindo-o da sede episcopal de “Feradi Minore” e do ofício de auxiliar na arquidiocese de Manaus (AM), onde estava exercendo o serviço de vigário episcopal da região Nossa Senhora dos Navegantes.

Currículo e trajetória eclesial



Dom Edmilson nasceu em 3 de dezembro de 1967, em Corumbá (MS). Foi ordenado presbítero em 7 de dezembro de 1996, em Campo Grande (MS), e bispo em 12 de dezembro de 2016, também em Campo Grande. Sua nomeação se deu em 12 de outubro de 2016. Seu lema episcopal é: “Restaurar todas as coisas em Cristo” (Ef. 1,10). Na arquidiocese de Manaus, até então, o bispo estava exercendo o serviço de vigário episcopal da região Nossa Senhora dos Navegantes.

Saudação da CNBB ao novo bispo da prelazia de Itacoatiara (AM)

Estimado dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos,

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil recebeu com grande alegria e fervor a notícia de sua nomeação como bispo para a prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Rogamos a Deus que sua presença na prelazia seja um sinal dos sonhos do Papa Francisco para o bioma expressos na exortação apostólica pós-sinodal “Querida Amazônia”.

Estimamos que seu pastoreio seja marcado pelo anúncio do Evangelho, proximidade aos mais necessitados, promoção da paz e da justiça e pela contínua busca pela santidade.

Que Nossa Senhora do Rosário, mãe e padroeira da prelazia de Itacoatiara (AM), interceda pelo irmão e que Deus o ilumine nesta sua nova missão.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar da arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-geral da CNBB



*Fonte: CNBB