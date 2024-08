O Papa: a literatura educa o coração e a mente e abre à escuta dos outros

Francisco dirige uma carta aos candidatos ao sacerdócio, mas também aos agentes pastorais e a todos os cristãos, para sublinhar o "valor da leitura de romances e poemas no caminho do amadurecimento pessoal", porque os livros abrem novos espaços interiores, enriquecem, ajudam a enfrentar a vida e a compreender os outros.

Tiziana Campisi – Vatican News



Um bom livro abre a mente, estimula o coração, treina para a vida. Palavra do Papa Francisco, que pegou caneta e papel para fazer com que os futuros sacerdotes, mas também "todos os agentes pastorais" e "qualquer cristão" entendam o "valor da leitura de romances e poemas no caminho do amadurecimento pessoal". Com a "Carta sobre o papel da literatura na educação", escrita em 17 de julho e publicada neste dia 4 de agosto, o Pontífice pretende "despertar o amor pela leitura" e, sobretudo, "propor uma mudança radical de ritmo" na preparação dos candidatos ao sacerdócio, de modo que se dê mais espaço à leitura de obras literárias. Como a literatura pode "educar o coração e a mente do pastor" para "um exercício livre e humilde da própria racionalidade" e para o "reconhecimento frutífero do pluralismo das línguas humanas", ela pode ampliar a sensibilidade humana e levar a "uma grande abertura espiritual". Além disso, a tarefa dos fiéis, e dos sacerdotes em particular, é "tocar o coração dos seres humanos contemporâneos para que eles possam se comover e se abrir diante da proclamação do Senhor Jesus", e em tudo isso "a contribuição que a literatura e a poesia podem oferecer é de valor inigualável".



Os efeitos benéficos da leitura

No texto, Francisco enfatiza primeiramente os efeitos benéficos de um bom livro que, "muitas vezes no tédio das férias, no calor e na solidão de alguns bairros desertos", pode ser "um oásis que nos distancia de outras escolhas que não são boas para nós" e que, em "momentos de cansaço, raiva, decepção, fracasso e quando nem mesmo na oração conseguimos encontrar a quietude da alma", pode nos ajudar a superar momentos difíceis e "ter um pouco mais de serenidade". Porque talvez "essa leitura abra novos espaços interiores" que nos ajudem a não nos fecharmos "naquelas poucas ideias obsessivas", que depois "nos prendem de maneira inexorável". As pessoas costumavam se dedicar à leitura com mais frequência "antes da onipresença da mídia, das redes sociais, dos telefones celulares e de outros dispositivos", observa o Papa, que ressalta que, em um produto audiovisual, embora "mais completo", "a margem e o tempo para 'enriquecer' a narrativa ou interpretá-la são geralmente reduzidos", enquanto a leitura de um livro "o leitor é muito mais ativo". Uma obra literária é "um texto vivo e sempre fértil". Acontece, de fato, que "ao ler, o leitor é enriquecido com o que recebe do autor", e isso "permite que ele faça florescer a riqueza de sua própria pessoa".

Dedicar tempo à literatura nos seminários



Embora seja positivo que "em alguns seminários se ultrapasse a obsessão dos ecrãs - e pelas fake news venenosas, superficiais e violentas - e se dedique momentos à literatura", à leitura, a falar sobre "livros, novos ou antigos, que continuam a nos dizer muitas coisas", reconhece Francisco, em geral, "no caminho de formação daqueles que estão a caminho do ministério ordenado" não há um espaço adequado para a literatura, considerada "uma expressão menor da cultura que não pertence ao caminho de preparação e, portanto, à experiência pastoral concreta dos futuros sacerdotes". "Tal abordagem não é boa", diz o Papa, levando a "uma forma de grave empobrecimento intelectual e espiritual dos futuros sacerdotes", que assim não têm "acesso privilegiado, precisamente através da literatura, ao coração da cultura humana e, mais especificamente, ao coração do ser humano". Porque, na prática, a literatura tem a ver "com o que cada um de nós deseja da vida" e "entra em uma relação íntima com nossa existência concreta, com as suas tensões essenciais, com os seus desejos e os seus significados".

Livros como companheiros de viagem



Relembrando os anos em que lecionou em uma escola jesuíta em Santa Fé, entre 1964 e 1965, o Papa conta que, como professor de Literatura, os alunos deveriam estudar El Cid, enquanto eles "pediam para ler García Lorca". "Por isso, decidi: em casa estudariam El Cid, e, durante as aulas, abordaria os autores de que os jovens mais gostavam", recorda Francisco, acrescentando que eles preferiam "obras literárias contemporâneas"; porém, à medida que fossem lendo o que os atraía no momento, iriam adquirindo em geral o gosto pela literatura, pela poesia, e depois passariam a outros autores, porque "no fim, o coração busca mais, e cada um encontra seu próprio caminho na literatura". A esse respeito, o Papa confessa que ama "os artistas trágicos, porque todos nós poderíamos sentir suas obras como nossas, como uma expressão de nossos próprios dramas". O Pontífice adverte que não se deve "ler algo por obrigação", pelo contrário, deve-se selecionar as próprias leituras "com abertura, surpresa, flexibilidade".

Fazer encontrar Jesus feito carne



Hoje, para "responder adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas, para que não busquem saciá-la com propostas alienantes ou com um Jesus Cristo sem carne", os crentes e os sacerdotes, ao anunciar o Evangelho, devem se comprometer para que "todos possam se encontrar com um Jesus Cristo feito carne, feito humano, feito história". Nunca se deve perder de vista "a 'carne' de Jesus Cristo", recomenda o Pontífice, "aquela carne feita de paixões, emoções, sentimentos, histórias concretas, mãos que tocam e curam, olhares que libertam e encorajam, de hospitalidade, de perdão, de indignação, de coragem, de intrepidez: em uma palavra, de amor". Por essa razão, enfatiza Francisco, "uma assídua frequência à literatura pode tornar os futuros sacerdotes e todos os agentes pastorais ainda mais sensíveis à plena humanidade" de Cristo, "na qual se derrama toda a sua divindade".

O hábito da leitura tem resultados positivos



Na carta, o Papa também enuncia as consequências positivas que, segundo os estudiosos, decorrem do "hábito de ler", que ajuda a "adquirir um vocabulário mais amplo", "a desenvolver vários aspectos" da própria inteligência, "também estimula a imaginação e a criatividade", "permite que as pessoas aprendam a exprimir as suas narrativas de uma forma mais rica", "melhora também a capacidade de concentração, reduz os níveis de deficit cognitivo, e acalma o stress e a ansiedade". Em termos concretos, a leitura "prepara-nos para compreender e, assim, enfrentar as várias situações que podem surgir na vida", continua Franciso, "ao ler, mergulhamos nas personagens, nas preocupações, nos dramas, nos perigos, nos medos de pessoas que acabaram por ultrapassar os desafios da vida". E com Borges podemos chegar ao ponto de definir literatura como "ouvir a voz de alguém".

Reduzir, contemplar, escutar



A literatura serve, “em suma, a fazer eficazmente a experiência da vida”. E se a nossa visão ordinária do mundo é como que “reduzida” e limitada pela pressão que os objetivos operacionais e imediatos do nosso agir exercem sobre nós “e também o serviço – cultual, pastoral, caritativo – pode tornar-se” somente algo a fazer, o risco passa a ser o cair na busca duma “eficiência que banaliza o discernimento, empobrece a sensibilidade e reduz a complexidade”.

Assim, em "nossa vida cotidiana", devemos aprender “a distanciarmo-nos do imediato, a reduzir a velocidade, a contemplar e a escutar. Isto pode acontecer quando, de modo desinteressado, uma pessoa se detém para ler um livro.

É necessário “recuperar formas hospitaleiras e não estratégicas de relacionamento: ocorre distância, lentidão, liberdade para uma abordagem da realidade, em palavras simples, a literatura nos permite "treinar nosso olhar para buscar e explorar a verdade das pessoas e das situações", "nos ajuda a dizer nossa presença no mundo". Além disso, insiste o Papa, "lendo um texto literário" vemos através dos olhos dos outros, desenvolvemos "o poder empático da imaginação", "descobrimos que o que sentimos não é só nosso, é universal, e, por isso, até a pessoa mais abandonada não se sente só”.