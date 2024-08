Papa Francisco reza diante das relíquias de Santa Mônica

Na tarde de hoje, 27 de agosto, o Papa Francisco deixou o Vaticano e visitou a Igreja de Santo Agostinho em Roma, onde rezou diante das relíquias de Santa Mônica. Em 2013, durante uma homilia na mesma igreja, o Papa destacou as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho, Santo Agostinho, e exaltou a força de sua fé e perseverança.

Vatican News

Na tarde desta terça-feira, 27 de agosto, memória de Santa Mônica, o Papa Francisco se dirigiu à igreja de Santo Agostinho em Roma e se deteve em oração na Capela onde estão conservadas as relíquias da Santa e, posteriormente, diante da imagem de Nossa Senhora dos Peregrinos. Ao sair, cumprimentou os frades, as irmãs e os peregrinos presentes e, em seguida, retornou ao Vaticano, conforme informou a Sala de Imprensa da Santa Sé via Telegram.

Em 2013, o Santo Padre, durante uma homilia na mesma igreja, por ocasião da memória de Santo Agostinho, recordou Santa Mônica com as seguintes palavras:

"Santa Mônica, quantas lágrimas derramou aquela santa mulher pela conversão do filho! E quantas mães, também hoje, vertem lágrimas para que os seus filhos voltem para Cristo! Não percais a esperança na graça de Deus: 'Não é possível que um filho de tantas lágrimas venha a perecer'. O próprio Agostinho, depois da conversão, dirigindo-se a Deus, escreve: 'Por amor de mim, chorava diante de Vós a minha mãe, toda fiel, derramando mais lágrimas do que jamais vertem as mães diante da morte física dos seus filhos'. Mulher inquieta, essa mulher que, no final, diz aquela bonita palavra: 'O meu Deus satisfez-me copiosamente'. Aquilo pelo que ela chorava, Deus concedeu-lhe abundantemente! E Agostinho é herdeiro de Mônica, dela recebe a semente da inquietação. Eis, então, a inquietação do amor!"