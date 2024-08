Roma, festa de "Nossa Senhora das Neves". O Papa nas Vésperas de 5 de agosto

Nesta sexta-feira, às 18 horas locais, com a primeira Missa do Tríduo de preparação, iniciam-se as celebrações do aniversário da dedicação da Basílica Papal de Santa Maria Maior e da solenidade que comemora o acontecimento milagroso da “neve” em Roma. O Pontífice participará das Segundas Vésperas na tarde de segunda-feira e depois rezará diante do ícone da Salus Populi Romani.

Vatican News

Iniciam-se, nesta sexta-feira 2 de agosto, às 18 horas locais, em Roma, com a primeira celebração eucarística do Tríduo de preparação, as celebrações solenes em vista do aniversário da dedicação da Basílica Papal de Santa Maria Maior e da solenidade de Nossa Senhoras das Neves, celebrado em 5 de agosto.

Trata-se de uma das festas históricas e tradicionais mais sentidas da capital, que sempre registra uma grande participação de fiéis, residentes e turistas. E este ano, excepcionalmente, contará também com a participação do Papa Francisco, que na tarde de segunda-feira, 5 de agosto, a partir das 17h30 locais, na Basílica Liberiana, visitada mais de cem vezes nos últimos anos, estará presente na oração das Segundas Vésperas e assistirá à reconstituição do evento milagroso da "neve" em Roma.

De 2 a 4 de agosto o Tríduo de preparação

As missas do Tríduo de preparação de sexta-feira, 2 e sábado, 3 de agosto, às 18h, serão celebradas respectivamente por dom Giovanni Cesare Pagazzi, secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, e por dom Nunzio Galantino, presidente emérito da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica (APSA). No domingo, 4 de agosto, depois das primeiras Vésperas, às 17h, o arcebispo Piero Marini, cônego liberiano honorário, presidirá a liturgia eucarística às 18h.

5 de agosto, aniversário da Dedicação

Na segunda-feira, 05 de agosto, aniversário da Dedicação da Basílica e Solenidade de Nossa Senhora das Neves, haverá a tradicional "queda de neve" para recordar o evento milagroso ocorrido no século IV sob o pontificado do Papa Libério em 358 d.c, quando Nossa Senhora apareceu em sonho ao Papa, pedindo-lhe que construísse uma basílica no local que ela lhe indicaria. Pela manhã o Esquilino estava coberto de neve e ali foi construída a igreja dedicada à Virgem Maria que ainda hoje atrai fiéis e turistas de todo o mundo.

Duas encenações do "Milagre da Neve"

Durante o dia, haverá duas encenações do "Milagre da Neve", com uma cascata de pétalas brancas descendo do teto, cobrindo o hipogeu. A primeira pela manhã, durante o canto do Glória na missa solene das 10h, presidida pelo cardeal Stanilslaw Rilko, arcipreste da Basílica. A segunda, às 17h30, na presença do Papa, na oracnao das Vésperas presididas por dom Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor. No final da celebração, o Pontífice se dirigirá à Capela Paulina para um breve momento de oração pessoal diante do ícone da Salus Populi Romani.

Bilhetes para as Segundas Vésperas

Por fim, à noite, às 19h, o secretário adjunto da Seção para a Primeira Evangelização e as novas Igrejas particulares do Dicastério para a Evangelização, dom Emilio Nappa, presidente das Pontifícias Obras Missionárias, presidirá a missa de encerramento das celebrações. Para a celebração das Segundas Vésperas, o acesso à Basílica é permitido apenas a quem tiver bilhete, que pode ser retirado na Sacristia da Basílica nos dias 2 e 3 de agosto, das 10h às 12h e das 15h às 17h locais.