Papa abençoa primeira missão de resgate de migrantes no Mediterrâneo

Através de uma mensagem escrita de próprio punho, Francisco enviou sua bênção para a primeira missão do “Mare Jonio” de busca e resgate de migrantes no Mar Mediterrâneo. A iniciativa é desenvolvida em conjunto com a Conferência Episcopal Italiana.

Vatican News Na manhã deste sábado (24) foi divulgada uma breve mensagem com a bênção do Papa Francisco a toda a tripulação do Mare Jonio da Associação Mediterranea Saving Humans que inicia a sua missão de busca e resgate de migrantes no Mar Mediterrâneo. O Mare Jonio é a primeira missão organizada em conjunto com a Conferência Episcopal Italiana. Rezo por vocês A breve mensagem, escrita de próprio punho por Francisco, é dirigida ao padre Mattia Ferrari. Inicialmente, o Pontífice agradece o e-mail recebido e deseja o melhor para todos enviando sua bênção à tripulação. "Rezo por vocês", escreve o Papa, "obrigado por seu testemunho e que o Senhor os abençoe e que Nossa Senhora os guarde". Vatican News presente na missão Graças ao apoio dos bispos italianos, o Mare Jonio - um rebocador adaptado usado nas operações de busca e resgate da Mediterranea Saving Humans - será acompanhado por um navio de apoio encarregado da observação e da comunicação. No navio, estarão presentes voluntários e equipes médicas adicionais, bem como um mediador intercultural e um pequeno grupo de jornalistas, entre eles, o correspondente do Vatican News, Joseph Tulloch, que fará atualizações da missão.