Papa: cristãos testemunhem a compaixão de Deus entre aqueles que não acreditam no futuro

Em uma mensagem ao Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado em Antsiranana, Madagascar, de 23 a 25 de agosto, o Papa espera que o evento ajude os participantes a “cultivar sentimentos de caridade e solidariedade para com todos e, em particular, para com aqueles que estão em dificuldade”. Aos membros do “Movimento Eucarístico Jovem”, que está celebrando seu centenário, o Pontífice pede que ajudem os outros a “fazer de suas vidas uma oferta a Deus", conhecido, amado e servido.

Tiziana Campisi - Vatican News

Sejam missionários do amor de Cristo: esse é o encorajamento que o Papa Francisco dirige aos participantes do Congresso Eucarístico Nacional de Madagascar que será realizado em Antsiranana de 23 a 25 de agosto. Na mensagem ao presidente da Conferência Episcopal, dom Marie Fabien Raharilamboniaina, o Pontífice destaca que o encontro, destinado a levar os fiéis “de volta ao essencial, ajudando-os a redescobrir o significado da adoração eucarística e o desejo de passar algum tempo com Cristo”, e com o objetivo de fazê-los crescer de maneira cristã, assume um significado particular em um momento de preparação à conclusão do Sínodo sobre a sinodalidade.

“Que os ajude a redescobrir a importância de se encontrar, rezar e se comprometer com e pelos outros, seguindo os passos de Jesus na Eucaristia”, deseja o Papa, lembrando, como disse em seu discurso ao Comitê Organizador do Congresso Eucarístico Nacional dos EUA, em 19 de junho de 2023, que ‘a Eucaristia nos impele a um amor ao próximo fortemente comprometido ao próximo’.

O centenário do Movimento Eucarístico Jovem

No ano em que se celebra o centenário do “Movimento Eucarístico Juvenil”, Francisco, destacando também que hoje “a fé na presença real do Senhor é um grande desafio”, convida os aderentes a ajudar os outros a “experimentar Jesus na Eucaristia”. “Ajudem-nos também a fazer de suas próprias vidas uma oferta a Deus”, escreve o Papa, ”unidas àquela de Jesus sobre o altar, para que Ele possa ser mais conhecido, amado e servido".

Cultivar sentimentos de caridade e solidariedade com todos

O desejo de Francisco aos participantes do Congresso Eucarístico é que o encontro possa ajudar cada um “a cultivar sentimentos de caridade e solidariedade para com todos e, em particular, para com aqueles que estão em dificuldade, para os quais o caminho da vida se torna cada dia mais difícil”. Para as muitas “pessoas desanimadas que olham para o futuro com ceticismo e pessimismo, como se nada pudesse lhes dar felicidade”, acrescenta o Papa, citando sua Bula de Convocação do Jubileu de 2025 Spes non confundit, é necessário levar “a esperança do Senhor”. “Sejam testemunhas da sua compaixão e amor misericordioso”, conclui o Pontífice, que finalmente invoca a intercessão da Virgem para que cada pessoa possa "aprofundar a cada dia" a sua própria relação com Cristo.