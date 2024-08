Papa Francisco encontra a comunidade do Seminário Maior de Getafe, Espanha

Na sua saudação, entregue aos presentes, o Papa Francisco expressou seu desejo de que Jesus seja o centro da vida dos candidatos ao sacerdócio; que molde seus corações como o dele e os mantenham sempre bem perto do seu Coração.

Silvonei José – Vatican News



O Santo Padre recebeu, nesta manhã de sábado, na Casa Santa Marta, no Vaticano, a Comunidade do Seminário Maior “Nuestra Señora de los Apóstoles” (Nossa Senhora dos Apóstolos) de Getafe, Espanha, em peregrinação aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, por ocasião do 30º aniversário de fundação do seminário.

O Papa Francisco entregou aos presentes um texto preparado para a ocasião no qual expressou seu desejo de que esta peregrinação possa ajudar a Comunidade a se preparar, espiritualmente, para celebrar, com alegria, o iminente Jubileu de 2025.

A seguir, o Papa recordou a figura de São João Maria Vianney, padroeiro do clero, cuja memória se celebra neste domingo, 4 de agosto, que dizia: "Se soubéssemos bem o que significa um sacerdote na terra, morreríamos, não de espanto, mas de amor".

Inspirando-se neste pensamento do Santo Cura d'Ars, que resume a sua vida de total consagração a Deus e aos seus paroquianos, Francisco recordou:

“Queridos seminaristas, vocês também receberam esta chamada de amor do Senhor e, com a ajuda de seus formadores e de muitas outras pessoas, vocês se preparam para receber, um dia, o dom do sacerdócio. Este caminho de conformação a Jesus, Bom Pastor, não é isento de dificuldades. Por isso, lembro-lhes que devem segui-lo levando em conta quatro aspectos fundamentais: vida espiritual, estudo, vida comunitária e atividade apostólica”.

E o Papa explicou: “É essencial que vocês jamais percam de vista a harmonia, ao realizar esta quádrupla realidade, porque o Senhor e a Igreja esperam que vocês, seminaristas, sejam, antes de tudo, homens íntegros e generosos ao responder à sua vocação; sejam sempre disponíveis à escuta e ao perdão, decididos a viver, plenamente, a sua dedicação total a Deus e aos irmãos, com predileção particular aos que mais sofrem, pobres e excluídos”.

Por fim, o Papa recordou à Comunidade de seminaristas: “Não é por acaso que o Seminário Maior se encontra no ‘Cerro de los Ángeles’, considerado centro geográfico da Península Ibérica, onde se encontra o Monumento ao Sagrado Coração e a ermida de Nossa Senhora dos Anjos, padroeira de Getafe”.

Por isso, Francisco expressou seu desejo de que Jesus seja o centro da vida dos candidatos ao sacerdócio; que molde seus corações como o dele e os mantenham sempre bem perto do seu Coração. Nossa Senhora dos Anjos vele sobre vocês e os acompanhe no seu caminho.