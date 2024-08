Papa recebe em audiência a nova embaixadora do Paraguai junto à Santa Sé

Romina Elisabeth Taboada Tonina, de 46 anos, já foi primeira-secretária (2011 - 2013) e ministra (2014 - 2018) na Embaixada do Paraguai junto à Santa Sé e à Ordem de Malta, além de ser embaixadora na Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia (2018 - 2021).

Andressa Collet - Vatican News



O Papa Francisco recebeu em audiência na manhã desta quinta-feira (29/08), a nova embaixadora do Paraguai junto à Santa Sé, Romina Elisabeth Taboada Tonina. Com a apresentação das cartas credenciais ao Pontífice, ela começa a sua missão no Vaticano.

Romina também encontrou o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano

Como informa o boletim diário da Sala de Imprensa da Santa Sé, a advogada de 46 anos é formada e pós-graduada em Notariado pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Diplomáticas da Universidade Católica de Assunção, no Paraguai (2004 e 2010). Além do curso de “Especialista em Cerimonial e Protocolo Nacional e Internacional” (2012), Romina é especialista em “Segurança Econômica, Geopolítica e Inteligência” (2013) e em “Relações Internacionais e Proteção Internacional dos Direitos Humanos” (2015), todos obtidos pela Sociedade Italiana de Organização Internacional - SIOI. Em 2019, já no Paraguai, conquistou o título de PhD em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica de Assunção (2019).

No campo profissional, Romina foi responsável pela Seção de Monitoramento de Conformidade e Resolução da Secretaria da Suprema Corte de Justiça no Paraguai (2004 - 2006) para, em seguida, ocupar o cargo de chefe do Departamento de Queixas Éticas do Escritório de Ética Judicial da mesma instânncia superior do país (2006 - 2011). Ela também foi primeira-secretária (2011 - 2013) e ministra (2014 - 2018) na Embaixada do Paraguai junto à Santa Sé e à Ordem de Malta, e depois embaixadora na Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia (2018 - 2021). Até agora, Romina ocupava o cargo de consultora em Direito Internacional Público e Privado do escritório de advocacia “Almada Royg & Caballero” (2021 - 2024).