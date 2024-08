Papa recebe em audiência a nova reitora da Universidade Católica do Sagrado Coração

A audiência foi na manhã desta segunda-feira (12/08), no Vaticano. Francisco encontrou a professora Elena Beccalli, a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora da instituição, uma das maiores universidades católicas do mundo com o principal campus em Milão e os campi nas cidades italianas de Brescia, Piacenza, Cremona e Roma.

Andressa Collet - Vatican News



Entre a série de audiências da manhã desta segunda-feira (12/08), o Papa Francisco recebeu a reitora da Universidade Católica do Sagrado Coração da Itália, Elena Beccalli. A professora ocupa o cargo à frente de uma das maiores universidades católicas do mundo, com vários campi no país, desde 1º de julho e para a gestão 2024-2028. Ela também é a primeira mulher nomeada à função, depois do fundador Pe. Agostino Gemelli (1878-1959) em 1921, após já ter sido aluna e docente da instituição privada.

A audiência com o Papa

Segundo informações divulgadas pela própria universidade, a reitora abordou vários temas durante o encontro com o Pontífice, muitos dos quais direcionados ao mundo universitário e à questão da emergência educacional. A professora Elena também expressou profunda gratidão ao Papa pela constante proximidade com a universidade dos católicos italianos, desde a sua fundação, a serviço da sociedade e da Igreja.

A instituição, continua o comunicado oficial, tem se renovado constantemente e está comprometida em acompanhar e apoiar as novas gerações em uma formação universitária integral dentro de uma realidade em radical transformação. Além disso, valorizando a dimensão comunitária, continua questionando sobre o significado de ser uma universidade hoje, em particular uma universidade católica, iluminada por um espírito ao mesmo tempo livre e orientado para a busca da verdade.

A professora Elena Beccalli durante audiência com o Papa Francisco nesta segunda (12/08)

A reitora ainda ilustrou ao Papa Francisco os múltiplos projetos que a Universidade Católica do Sagrado Coração se propõe a implementar nos cinco campi do país - no principal campus de Milão, assim como naqueles das cidades italianas de Brescia, Piacenza, Cremona e Roma - como forma de contribuição de pensamento sobre as questões de fronteira em uma perspectiva global, como ela mesma declarou assim que foi nomeada reitora pelo Conselho de Administração da instituição em 20 de junho deste ano: por vocação, a Católica "é uma universidade 'universal', onde o diálogo e o confronto são abertos, livres, interdisciplinares, orientados a criar redes e alianças estratégicas. Uma universidade capaz de oferecer - com rigor, criatividade e coragem - uma contribuição de pensamento às questões de fronteira, graças à coordenação das numerosas e qualificadas iniciativas da comunidade acadêmica".

Naquela oportunidade, a reitora comentou ainda que "a Universidade Católica é chamada a ser um pólo de referência, pela forte projeção internacional, para o ensino e a pesquisa de qualidade, de modo a alimentar o círculo virtuoso típico de uma research university". Em suma, o objetivo "é garantir que a nossa universidade seja um reservatório natural ao qual a sociedade civil, as instituições, o mundo do trabalho e, por último, mas não menos importante, a Igreja italiana e universal possam recorrer. Um modelo que possa representar a melhor universidade 'para' o mundo".

Uma interlocução "competente", comentou ainda o presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal Matteo Zuppi: "estamos confiantes de que o professora Beccalli dará uma importante contribuição nesse sentido, incentivando o pensamento voltado para a busca da verdade".