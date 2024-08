Presidente do Malawi com o Papa no Vaticano

Na pauta do encontro do Papa com o chefe de Estado africano, Lazarus McCarthy Chakwera, que na sequência encontrou o cardeal Parolin e o arcebispo Gallagher, a situação no país e o cenário internacional.

Malawi, uma pequena nação, mas com uma das maiores densidades populacionais do continente africano, com a expectativa de vida da população por volta dos 35 anos. Ademais, o país vive um bom desenvolvimento socioeconômico, com transformações em curso também em nível eclesial. Fato é, que no mês passado chegou a notícia de que o Malawi, a Zâmbia e o Zimbabué estão se organizado para uma entidade episcopal autônoma em nível regional.

Esta é o quadro de um país que nesta segunda-feira, 19 de agosto, viu o seu máximo representante institucional, o presidente da República Lazarus McCarthy Chakwera, manter uma conversa de cerca de vinte minutos com o Papa Francisco, para então encontrar-se com os expoentes da Secretaria de Estado.

Diálogo e reconciliação

Precisamente durante “cordiais colóquios” com o cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin e o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, foram destacadas “as boas relações entre a Santa Sé e o Malawi - informa uma nota da Sala de Imprensa da Santa Sé - com as partes concentrando-se em alguns aspectos da política e da situação socioeconômica do país, especialmente na colaboração com a Igreja Católica no âmbito da saúde, da educação e da formação profissional".

A conversa, conclui a nota, envolveu também “uma troca de opiniões sobre questões regionais e internacionais, tendo sido destacada a importância de promover o diálogo e a reconciliação entre os povos”.

A troca de presentes

No momento da troca de presentes, Francisco ofereceu ao presidente do Malawi uma peça em bronze, representando duas mãos trêmulas, tendo no fundo a Colunata de São Pedro, com uma mulher com uma criança e um navio de migrantes e as palavras "Enchamos as mãos com outras mãos”, juntamente com uma cópia da Mensagem para a Paz deste ano e o livro da LEV sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020.

O Sr. McCarthy Chakwera, por sua vez, presenteou Francisco com um relevo de madeira esculpido por artesãos locais, representando o mapa do Malawi com o principais cidades e animais que habitam o país marcados.