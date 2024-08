Papa recebe em audiência o novo embaixador do Equador junto à Santa Sé

Jorge Edmundo Uribe Pérez apresentou as cartas credenciais ao Pontífice, começando a sua missão no Vaticano. Ele já foi presidente e membro ativo da Sociedade Equatoriana de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, entidade cívica sem fins lucrativos dedicada a esses três valores fundamentais da vida social cristã.

O Papa Francisco recebeu em audiência na manhã desta segunda-feira (26) o novo embaixador do Equador junto à Santa Sé, Jorge Edmundo Uribe Pérez. Com a apresentação das cartas credenciais ao Pontífice, ele começa a sua missão no Vaticano.

O novo embaixador nasceu em 7 de setembro de 1952, é casado e tem uma filha. Os estudos primários e secundários foram completados no Colégio Espírito Santo da cidade de Guayaquil, no Equador, administrado pelos padres claretianos. Ainda cursou dois anos Direito na Universidade Católica no mesmo município e estudou História Universal, com ênfase em Filosofia da História, além de frequentar um curso de Alta Gerência na IDE Business School (2017).

Jorge Edmundo Uribe Pérez já foi presidente da Sociedade Equatoriana de Defesa da Tradição, Família e Propriedade - T.P.F. (1974), além de membro ativo da mesma entidade cívica sem fins lucrativos dedicada a esses três valores fundamentais da vida social cristã (1975 - 1986). Além disso, ocupou o cargo de diretor da Associação de Exportadores de Banana do Equador - A.E.B.E. (2018 - 2023) e foi fundador e presidente-executivo da Tropicalfruit Export S.A. (2018 - 2023). Jorge Edmundo Uribe Pérez é também membro ativo do Pontifício Instituto Arautos do Evangelho.