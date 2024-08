Papa Francisco: o mundo está dividido, vamos rezar pela paz

Ao final da Audiência Geral desta quarta-feira (21/08), o novo convite do Papa para recordar da “martirizada Ucrânia que sofre tanto”, Mianmar, Sudão do Sul e Kivu do Norte: “e não nos esqueçamos da Palestina e Israel: que haja a paz lá”.

Tiziana Campisi - Vatican News É um apelo sincero pela paz que o Papa Francisco, preocupado com os muitos conflitos no mundo, faz ao final da Audiência Geral desta quarta-feira (21/08). Ao improvisar, saindo do texto oficial, após a saudação aos peregrinos italianos, o Pontífice exortou para não esquecer a Ucrânia e as nações onde ainda há conflitos.

“E, por favor, não esqueçamos da martirizada Ucrânia, que sofre tanto. Não esqueçamos de Mianmar, Sudão do Sul, Kivu do Norte e tantos outros países que estão em guerra. Rezemos pela paz. E não esqueçamos da Palestina e de Israel: que haja a paz lá.” Precisamos dos frutos do Espírito O Papa também invocou a paz ao saudar os fiéis de língua polonesa presentes na Sala Paulo VI, destacando como os frutos do Espírito são necessários hoje nas várias dimensões sociais.

"O nosso mundo, marcado por guerras e divisões, precisa mais do que nunca dos frutos do Espírito Santo. A partir das suas famílias e dos seus locais de trabalho, levem para a vida diária de vocês amor, paz e bondade."

Por fim, lembrando as peregrinações a pé que ocorreram nas últimas semanas a Jasna Góra, na Polônia, Francisco desejou que as orações dos fiéis, por intercessão de Maria, “concedam ao mundo o dom da tão desejada paz”.

