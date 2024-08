A história de “Papai África”, uma vida entre os invisíveis

No final da Audiência Geral desta quarta-feira (28/08), o Papa saudou Bartolo Mercuri, fundador e presidente da associação “Il Cenacolo”, que há 20 anos leva alimentos, remédios e roupas a milhares de pessoas em dificuldade em diferentes áreas do mundo: “se todos fizessem alguma coisa pelo outro, o sofrimento e a solidão poderiam ser aliviados”.

Rosario Capomasi

Os imigrantes da planície de Gioia Tauro, na Calábria, o chamam de “Papai África”. Todos os dias, há mais de 20 anos, ele leva cobertores, roupas, alimentos, remédios, mas, acima de tudo, o calor humano que os muitos “invisíveis” que vivem nas favelas e acampamentos da região precisam. Bartolo Mercuri é o presidente da associação “Il Cenacolo”, que fundou em 2000 em Maropati, uma cidade de 1400 pessoas aos pés de Aspromonte. Desde então, ele nunca parou de ajudar, juntamente com muitos voluntários, especialmente aqueles que fazem parte da Renovação no Espírito Santo.

Presente na Praça de São Pedro para a Audiência Geral desta quarta-feira (28/08), ele queria conhecer o Papa Francisco, que hoje dedicou sua catequese ao drama dos migrantes. “Tudo começou porque Deus quis, e seu chamado está ficando mais forte a cada dia”, ele conta, ‘tanto que atualmente temos cerca de 7 mil pessoas assistidas, principalmente da África e da Ucrânia’. Com o tempo, “Il Cenacolo” se tornou um verdadeiro centro de agregação social, com uma cantina e um “espaço de solidariedade” ampliado, já que entre os assistidos há também trabalhadores e famílias em dificuldade.

“Fazer caridade é um grande ato de amor que segue um mandamento de Deus: diz para amarmos a todos sem distinção de cor ou raça, porque somos todos irmãos e filhos dele. Se todos fizessem alguma coisa pelo outro, o sofrimento e a solidão poderiam ser aliviados”. E assim, graças à sua tenacidade e aproveitando a solidariedade de tantos que apreciam seu trabalho, nos últimos anos Mercuri coletou o que era necessário para internar e fazer a cirurgia, no Hospital Pediátrico Bambino Gesù, em Roma, de um garotinho romeno de 18 meses que havia sobrevivido a um tumor cerebral e de um jovem que tinha um problema cardíaco muito grave que foi curado com sucesso.

Sacrifício e esperança são as palavras que ilustram as histórias de dois atletas que também foram à Praça de São Pedro encontrar o Papa: a do velocista de Botsuana Letsile Tebogo, medalhista de ouro nos 200 metros rasos nas Olimpíadas de Paris, que até cinco anos atrás corria descalço; e a de Anna Ryzhykova, velocista e corredora ucraniana que treina na Itália há dois anos, depois de fugir das atrocidades da guerra, encontrando na Península um apoio fundamental para recomeçar.

Representantes da organização pastoral universitária dominicana “Beczka” - que comemora seu aniversário de 60 anos neste 2024 - fundada em 1964 por iniciativa do então arcebispo Karol Wojtyła e atualmente uma das maiores da Polônia, vieram de Cracóvia. Também eram numerosos os crismandos da diocese de Chiavari, acompanhados por seu bispo, Giampio Luigi Devasini, que vieram saudar o Papa por ocasião de sua décima peregrinação à Cidade Eterna.

Da Alta Áustria veio um grande grupo de peregrinos e músicos que, por ocasião da primeira apresentação da Missa da Misericórdia na Basílica de São Pedro, no sábado, 24 de agosto, dedicada a Francisco, quiseram homenagear o Pontífice com a partitura original da obra.

Duas coroas e uma rosa de ouro dedicadas à Virgem estavam entre os artefatos levados ao Papa para a bênção: a primeira adornará a estátua de madeira da Madonna mantida na paróquia de Santa Maria Auxiliadora e San Domenico Savio, em Catania, por ocasião do aniversário de 60 anos de fundação; a segunda, a mantida no santuário nacional de Nossa Senhora de Mellieha, em Malta, pelo aniversário de 125 anos da coroação da efígie mariana, cuja criação remonta ao século XIII.

Rumo ao Jubileu de 2025 - O mundo tem sempre vinte e cinco anos é o título do livro que Angelo Scelzo, ex-vice-diretor do “L'Osservatore Romano” e da Sala de Imprensa da Santa Sé, apresentou ao Papa, acompanhado pelo editor Francesco D'Amato. O texto, com um prefácio do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, introduz o próximo evento jubilar fazendo uma retrospectiva do passado para ver como o mundo e a Igreja mudaram de um Ano Santo para o outro após a passagem do milênio.