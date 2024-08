Papa recebe os fundadores da Fazenda da Esperança

Frei Hans Stapel, Nelson Giovanelli, Iraci Leite e Lucilene Rosendo relataram ao Papa Francisco os frutos e a amplitude da Fazenda da Esperança

Vatican News

Nesta quarta-feira (21/08), os fundadores da Fazenda da Esperança participaram de uma audiência privada com o Santo Padre, no Vaticano.

Durante o encontro com o Papa Francisco, foram debatidos assuntos de extrema importância, como a Associação Internacional de Fiéis Família da Esperança e o trabalho realizado pela Obra Social como um todo. Este momento representa um reconhecimento e uma oportunidade de compartilhar com o Pontífice as iniciativas que são realizadas e os frutos colhidos.

Na audiência, estavam presentes Frei Hans Stapel, Nelson Giovanelli, Iraci Leite e Lucilene Rosendo, que visitaram a Rádio Vaticano/Vatican News depois do encontro com o Pontífice. A entrevista completa ao quarteto está disponível no nosso semanal Porta Aberta.

Ouça um trecho da entrevista aos fundadores da Fazenda da Esperança