Papa confia a Maria as dores das populações dos países em guerra

Vista do Palácio Apostólico ao fundo, com imagem de Santo sobre as Colunatas de Bernini em primeiro plano (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

"A guerra é uma derrota": Ucrânia, Oriente Médio, Sudão, Mianmar, a grave situação humanitária em Gaza, a libertação dos reféns, as vítimas dos incêndios na Grécia foram os apelos do Papa após rezar o Angelus na Solenidade da Assunção de Maria ao Céu em corpo e alma.

Vatican News

Após rezar o Angelus na Solenidade da Assunção, o Papa voltou a falar de paz e a rezar pelas populações extenuadas pelas guerras:

À Maria Rainha da Paz, que hoje contemplamos na glória do Paraíso, gostaria de confiar mais uma vez as ansiedades e as dores das populações que em muitas partes do mundo sofrem devido às tensões sociais e às guerras. Penso em particular na martirizada Ucrânia, no Oriente Médio, na Palestina, Israel, Sudão e Mianmar. Que a nossa Mãe celeste obtenha para todos consolação e um futuro de serenidade e harmonia!

A guerra é uma derrota

Nesta quinta-feira foram retomadas no Catar as negociações por um cessar-fogo na Faixa de Gaza, o que também poderá impedir o Irã de atacar Israel. Ao demonstrar preocupação pela grave situação em Gaza, o Santo Padre também voltou a pediu a libertação dos reféns nas mãos do Hamas:

Continuo acompanhando com preocupação a gravíssima situação humanitária em Gaza e peço mais uma vez que cessem os combates em todas as frentes, que os reféns sejam libertados e que a população extenuada seja socorrida. Encorajo todos a fazerem todos os esforços para que o conflito não se expanda e a percorrerem o caminho da negociação para que esta tragédia termine rapidamente! Não esqueçamos: a guerra é uma derrota.

Incêndios na Grécia

O Papa também dirigiu seu pensamento às vítimas dos incêndios que atingem a Grécia:

Meu pensamento dirige-se agora para a Grécia, que nestes últimos dias está combatendo gravíssimo incêndio, que se alastrou no nordeste de Atenas. Dezenas de milhares de pessoas já foram evacuadas, muitas famílias ficaram sem casa, milhares de pessoas têm de enfrentar dificuldades terríveis e, além dos imensos danos materiais, está se criando uma catástrofe ambiental. Rezo pelas vítimas e pelos feridos, asseguro a minha proximidade a quantos são atingidos por este grave acontecimento, confiando que poderão ser apoiados pela solidariedade comum.

Ao final, ao desejar a todos uma boa festa de Nossa Senhora da Assunção, o Papa pediu para não esquecerem de rezar por ele, "bom almoço e até logo".