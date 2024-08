Polônia: Papa encoraja peregrinas a testemunhar o Evangelho em Piekary Śląskie

Após a oração do Angelus deste domingo (18/08), Francisco dirige um pensamento às numerosas participantes do tradicional encontro realizado no santuário mariano.

Pe. Rafał Skitek - Piekary Śląskie

“Testemunhar o Evangelho com alegria em família e na sociedade": esse é o convite do Papa feito no domingo (18/08), da Praça de São Pedro, dirigido às dezenas de milhares de meninas e mulheres que participaram da peregrinação a Piekary Śląskie, na Polônia. É um local de culto que foi dedicado a Maria no século XVII. De acordo com a tradição, a peregrinação de meninos e homens ocorre em maio, e a de meninas e mulheres, em agosto.

Este ano, a missa foi presidida pelo cardeal Gerhard Müller, que também proferiu a homilia durante a qual enfatizou que “estar sob a cruz de Jesus, e não fugir covardemente, é o que torna um cristão verdadeiro”. Ele acrescentou que a cena das mulheres sob a cruz “também nos mostra os carismas especiais das mulheres ou, como o Papa João Paulo II sublinhou, o gênio religioso das mulheres”.



Dom Adrian Galbas, Metropolita da Arquidiocese de Katowice, território onde está localizado o santuário de Piekary, enfatizou que “a Igreja não é um SPA espiritual, a Igreja é para a evangelização”. Em seguida, ele se referiu ao lema da peregrinação: “Estou na Igreja, por isso vou”. Os testemunhos das participantes são encorajadores: “essa peregrinação nos dá força para o ano todo. Maria nos dá força”, disse uma mulher de Katowice. Entre as intenções de oração mais frequentes estavam a saúde, a harmonia em família, no matrimônio e para as crianças.