Papa: em tempos de crise, buscar o essencial, a fé em Jesus

Francisco, por meio do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, enviou uma mensagem ao 45º Encontro para a Amizade entre os Povos, em Rimini, Itália. O Pontífice destaca a urgência de focar no essencial, especialmente em tempos de grandes desafios e incertezas, e reflete "sobre a importância de buscar o que realmente importa na vida".

Thulio Fonseca - Vatican News

Em mensagem enviada pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Papa Francisco expressou seus votos e reflexões por ocasião do 45º Encontro para a Amizade entre os Povos, que se realiza em Rimini, na Itália, de 20 a 25 de agosto, com o tema: "Se não estamos em busca do essencial, então o que estamos procurando?". Na mensagem, o Pontífice sublinha a urgência de focar no que realmente importa, especialmente em tempos de grandes desafios e incertezas.

A busca pelo essencial em tempos difíceis

Na carta, Francisco destaca que a atualidade é marcada por diversas crises e desafios que podem gerar sentimentos de impotência e desânimo, levando as pessoas a perderem o sentido da vida. Nesse contexto, o Papa reforça a importância de procurar o que é essencial para não se deixar levar pela superficialidade e pelo efêmero. O Santo Padre incentiva os participantes do encontro a buscarem com paixão e entusiasmo aquilo que traz à tona a verdadeira beleza da vida.



O Papa também adverte sobre o perigo de perder a paixão pela vida, uma característica que, segundo Francisco, é muito comum nos dias de hoje, até mesmo entre os jovens. E ao abordar temas como guerra, injustiça, violência, desigualdade e a crise climática, faz um chamado à reflexão sobre o que realmente vale a pena viver e esperar.



Um apelo à ação e ao amor

Desde o início de seu pontificado, recorda Parolin, o Santo Padre tem enfatizado a importância de se concentrar no que dá sentido à vida. E ao comparar essa busca à de um alpinista que, para escalar uma montanha, precisa se livrar do peso desnecessário, o Papa destaca que o valor da vida humana não reside em posses materiais ou conquistas, mas na relação de amor com Deus e com o próximo.



Francisco ressalta ainda que retornar ao essencial, que é Jesus Cristo, não significa fugir da realidade, mas sim enfrentá-la com coragem e disposição para amar, mesmo quando as circunstâncias são adversas, e expressa seu apreço pelo propósito do Encontro, que busca inspirar os participantes a transformarem suas vidas em instrumentos de amor, misericórdia e compaixão.



Uma missão de esperança

Ao concluir a mensagem, o Papa exorta todos a se tornarem protagonistas do necessário e urgente processo de mudança, colaborando com a missão da Igreja para criar espaços onde a presença de Cristo possa ser sentida e experimentada. Francisco sublinha que esse compromisso coletivo pode gerar um mundo novo, onde o amor, manifestado em Cristo, prevaleça e transforme o planeta em um templo de fraternidade.



Por fim, o Pontífice expressa seu desejo de que o programa diversificado do evento inspire muitos a buscar o essencial e a espalhar a paixão pelo Evangelho, que liberta e transforma a humanidade. E com sua bênção de coração a todos os organizadores, voluntários e participantes, Francisco pede, como sempre, que não se esqueçam de rezar por ele.