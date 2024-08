O Papa aos jovens de Anatólia: comprometam-se com um mundo mais justo e fraterno

Dom Antuan Ilgit com os jovens do Vicariato Apostólico de Anatólia no encontro em Trebizonda

Numa carta enviada ao acampamento de verão organizado pelo Vicariato Apostólico, Francisco exorta os jovens das diversas comunidades cristãs do país que participaram do evento a “irem sempre em frente com alegria e esperança” e a não desanimarem diante das adversidades. Dom Ilgit: O Santo Padre se interessa muito pela nossa situação, especialmente depois do terremoto do ano passado.

Tiziana Campisi – Vatican News

Jovens provenientes de diversas comunidades do Vicariato Apostólico de Anatólia, na Turquia, chegaram a Trebizonda, para participar do Acampamento de Verão 2024, organizado de 10 a 15 de agosto na Igreja de Santa Maria, onde o padre Andrea Santoro foi morto em 5 de fevereiro de 2006.

Cerca de sessenta jovens se reuniram para viver juntos momentos de reflexão, oração e eventos culturais, conduzidos por dom Antuan Ilgit, bispo auxiliar do vicariato, auxiliado por religiosos maristas e capuchinhos e 14 religiosas do Instituto do Verbo Encarnado. O Papa expressou sua proximidade aos jovens numa carta, encorajando-os a irem “sempre em frente com alegria e esperança” e a se comprometerem “a construir um mundo mais justo, mais fraterno e mais bonito”. “É sempre bom estar juntos para rezar, para se conhecer e partilhar”, escreve o Pontífice. Um presente inesperado para os jovens foi a carta de Francisco, que dom Ilgit traduziu para o turco e leu a todos os participantes do encontro.

“Os jovens quiseram agradecer ao Papa escrevendo-lhe”, disse o dom Ilgit à mídia vaticana, que em breve entregará o texto ao Pontífice.

Qual é o balanço dos dias passados com os jovens?

Em nosso Vicariato, organizamos dois grandes encontros, um coincide com a Festa da Conversão de São Paulo, que celebramos em Tarso, e o outro coincide com a Festa dos Santos Pedro e Paulo, em 29 de junho, e o organizamos em Antioquia, porque o Vicariato é muito grande, tão grande quanto a Itália. Os jovens não têm a oportunidade de se encontrar e, portanto, ao organizar esses dois encontros, damos a eles a oportunidade de se verem, de trocarem ideias e também de fazerem amigos. Este ano, os jovens me pediram para levá-los para fora da zona do terremoto, então escolhemos o Mar Negro, o outro lado da Turquia, também do Vicariato, e fomos para Trebizonda, onde o padre Andrea Santoro foi assassinado há muitos anos. O encontro começou em 10 de agosto e durou cinco dias. Participaram muitos jovens autóctones, cristãos do Vicariato Apostólico, mas também muitos refugiados cristãos. Refletimos um pouco sobre as palavras de Maria no encontro com o anjo Gabriel - “Faça-se em mim segundo a tua palavra” - com muitos momentos de silêncio, reflexão, partilha, mas também com jogos, eles também fizeram teatro. Também visitamos lugares importantes para o cristianismo, agora usados como museus ou transformados em mesquitas.

Por ocasião deste encontro vocês receberam uma carta do Papa...

O Santo Padre, depois do terramoto, interessou-se muito pelo Vicariato Apostólico da Anatólia e quis sempre ser informado sobre a situação, mas também sobre as nossas atividades relativas à juventude, aos jovens. E então eu o avisei sobre esse encontro e ele quis escrever algumas palavras para encorajar os jovens. A carta, que traduzi para o turco e compartilhei com os jovens, animou muito todo o acampamento.

O que o Papa escreveu a vocês?

Ele escreveu que estava feliz em saber que os jovens estavam se reunindo para rezar e refletir e os encorajou a olhar para frente com esperança, sem desanimar.