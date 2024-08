Nomeações do Papa para Infância Missionária e Congresso Eucarístico Internacional

Neste sábado (24/08), Francisco nomeou a Irmã Inês Paulo Albino, das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo, como nova secretária-geral da Pontifícia Obra da Santa Infância Missionária (IAM), e o cardeal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcebispo emérito de Caracas, como delegado pontifício para o 53° Congresso Eucarístico Internacional. O evento será celebrado em setembro deste ano, no Equador.

Andressa Collet - Vatican News



O Papa Francisco, entre as nomeações deste sábado (24/08), designou a Irmã Inês Paulo Albino, conselheira do Instituto das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo, para ocupar o cargo de secretária-geral da Pontifícia Obra da Santa Infância ou Infância Missionária (IAM).

Segundo informações divulgadas pela Sala de Imprensa da Santa Sé, a religiosa, de 55 anos, que nasceu em 25 de abril de 1969, em Bula, Guiné Bissau, ingressou na Congregação em 1997. Obteve a licenciatura em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ex-responsável de Pastoral na Paróquia Santa Maria de Mattias, em Ingoré, e diretora da Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias da Guiné-Bissau, trabalhou no campo da evangelização, da catequese, do ensino e do apostolado dos jovens. Desde 2022 é conselheira e ecônoma da região italiana do seu Instituto Religioso.

A nomeação para o Congresso Eucarístico Internacional

O Pontífice também nomeou neste sábado (24/08) o cardeal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcebispo emérito de Caracas, como delegado pontifício para o 53° Congresso Eucarístico Internacional. O evento será celebrado em setembro deste ano, em Quito, no Equador, por ocasião do aniversário de 150 anos da consagração do Equador ao Sagrado Coração de Jesus.