Medjugorje, Francisco aos jovens: com o Evangelho construir uma nova humanidade

O Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes do 35º Festival dos Jovens, que se realiza no Santuário de Medjugorje de 1° a 6 de agosto. "Escutem a Palavra de Deus. Levem com vocês o Evangelho e sejam anunciadores da esperança, do amor e da paz no mundo", escreve o Pontífice aos jovens.

Adriana Masotti – Vatican News Francisco escreve aos participantes do 35º Festival dos Jovens que teve início na quinta-feira, 1º de agosto, em Medjugorje, e prossegue até o próximo dia 6, sobre o tema extraído do Evangelho de Lucas: "Maria escolheu a melhor parte". É a partir destas palavras, pronunciadas por Jesus, que o Papa oferece aos jovens "algumas breves sugestões" que possam servir para o seu crescimento espiritual e o seu compromisso "na Igreja e no mundo ". Ouvir a Palavra O primeiro aspecto sublinhado pelo Papa é "a abordagem de um discípulo autêntico", ou seja, a escuta da Palavra do Senhor. Maria, irmã de Lázaro, agiu dessa forma colocando-se aos pés do Senhor para ouvi-lo e Jesus apreciou a sua escolha, definida como "a melhor parte". Mas, escreve, há "outra discípula autêntica", Maria de Nazaré, que soube acolher a Palavra de Deus "colocando todo o seu ser à disposição", até se encontrar aos pés da cruz e junto com os apóstolos no dia de Pentecostes. Ao permitir que a Palavra de Deus entrasse em seu coração, a Virgem Maria cumpriu sua missão com fidelidade e cuidado. Ela também escolheu a melhor parte: o Senhor Jesus. Da mesma forma, vocês, queridos amigos, são chamados a se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo. O Evangelho como uma bússola Francisco recomenda aos jovens meditar a Palavra de Deus e deixar que ela ilumine suas mentes e corações para descobrir o que Deus deseja de cada um. É por isso que os encorajo a estabelecer um vínculo estreito com o Evangelho e a tê-lo com vocês, para que seja para vocês como uma bússola que lhes mostra o caminho a seguir. A coragem de levar Cristo para a vida cotidiana "A ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo", sustenta São Jerônimo citado pelo Papa que, em seguida, convida os jovens presentes em Medjugorje a recorrerem também à Eucaristia e ao Sacramento da Reconciliação. O crescimento na vida espiritual, no entanto, não diz respeito apenas a si mesmo: um verdadeiro discípulo "necessariamente transmite o Reino de Deus aos outros", sublinha Francisco, lembrando que levar o Evangelho é a tarefa de todos na Igreja. Vocês devem ter a coragem de falar de Cristo em suas famílias, em seu ambiente educacional e de trabalho, em seu tempo livre. Anunciem Jesus acima de tudo com sua vida, manifestando a presença visível de Cristo em sua existência, em seu compromisso cotidiano e na coerência com o Evangelho em cada decisão concreta. Sejam construtores de uma nova humanidade Ser apóstolos do Evangelho e "construtores de uma nova humanidade" é o que o Senhor lhes pede, escreve o Papa, que confia os jovens à Mãe de Jesus "Que o seu exemplo os exorte a serem anunciadores da esperança, ado mor e da paz no mundo".