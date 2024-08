Papa encontra italiano que ficou 33 anos na prisão e foi inocentado

O encontro privado com Francisco ocorreu nesta sexta-feira, 23/08, na Biblioteca do Palácio Apostólico. Beniamino Zuncheddu, preso aos 26 anos, perdoou quem o havia indicado como o assassino de três pessoas e depois retratou suas acusações.

Vatican News

O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira, 23 de agosto, em audiência privada na Biblioteca do Palácio Apostólico, Beniamino Zuncheddu, o pastor de ovelhas originário da Sardegna, uma ilha italiana, que passou 33 anos na prisão acusado de um triplo homicídio em 1991 e declarado inocente em janeiro deste ano.

Preso aos 26 anos, hoje Zuncheddu tem 60. Ele escreveu um livro junto com seu advogado intitulado "Eu sou inocente", no qual relata a trágica experiência que viveu por tanto tempo. Ele esteve em três prisões diferentes, às vezes compartilhando com onze pessoas uma pequena cela, com grandes dificuldades até mesmo para se lavar e dormir. Uma experiência desumana, afirma, mas durante a qual pôde ajudar quem estava em pior situação do que a sua. Beniamino encontrou forças para resistir, confiando em Deus e pensando na família. O pastor sardo perdoou quem o havia indicado como o autor dos múltiplos homicídios, retratando depois suas acusações.