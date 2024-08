No Angelus o pensamento do Papa pela Venezuela, Líbano, Índia, Portugal e párocos

Francisco na conclusão do Angelus deste domingo na Praça São Pedro dirigiu seu olhar de preocupação ao povo da Venezuela, Líbano. A alegria foi aos jovens reunidos em Fátima, Portugal.

Silvonei José – Vatican News



O Papa Francisco expressou sua preocupação neste domingo, na conclusão do Angelus, pela Venezuela, que está passando por uma situação crítica, e fez um apelo: “Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade, usem de moderação, evitem qualquer tipo de violência, resolvam as disputas por meio do diálogo, tenham em mente o verdadeiro bem do povo e não os interesses partidários”.



Francisco então confiou o país à intercessão de “Nossa Senhora de Coromoto, tão amada e venerada pelos venezuelanos, e à oração do Beato José Gregorio Hernandez, cuja figura nos une a todos”.

Líbano

O Papa recordou também a explosão no porto de Beirute no dia 4 de agosto de 2020, exatamente quatro anos atrás: "ainda hoje o povo libanês sofre muito. Em particular, penso nas famílias das vítimas da explosão do porto de Beirute. Espero que se faça em breve justiça e verdade".

O novo beato - disse o Papa -, referindo-se ao patriarca Estevão Douayhy beatificado no Líbano na sexta-feira, sustente a fé e a esperança da Igreja no Líbano e interceda por este amado país".

Angelus

Índia

Francisco também dirigiu seu pensamento e solidariedade ao povo da Índia, especialmente de Kerala, que foi duramente atingido por chuvas torrenciais, que causaram inúmeros deslizamentos de terra, resultando em perda de vidas, inúmeros desabrigados e grandes danos. O Papa convidou os presentes a se unirem a ele em suas orações “por aqueles que perderam suas vidas e por todos os afetados por essa calamidade devastadora”.

Párocos

Neste domingo, memória do Santo Cura d'Ars, em alguns países celebramos a "festa do pároco", recordou o Papa, exprimindo sua proximidade e gratidão a todos os párocos que, “com zelo e generosidade, às vezes em meio a muito sofrimento, se consomem por Deus e pelo povo. Aplaudamos nossos párocos!”, disse.

Portugal

Concluíndo suas saudações após a Oração do Angelus Francisco enviou com alegria saudações aos participantes do 1º Festival da Juventude de Portugal, que está sendo realizado em Fátima. “Queridos jovens, vejo que a emocionante experiência do ano passado em Lisboa continua dando frutos. Graças a Deus! Rezo por vocês e, por favor, rezem por mim na Capela das Aparições”.