Papa Francisco e o padre James Martin

A saudação do Papa aos participantes do encontro "Outreach"

Em resposta a uma mensagem do padre James Martin, que realiza sua missão entre as pessoas Lgbtq, Francisco diz estar espiritualmente unido a todos que participam do evento programado para ocorrer na Universidade de Georgetown, em Washington, de 2 a 4 de agosto.

Vatican News O Papa Francisco enviou uma saudação ao padre jesuíta James Martin por ocasião do encontro "Outreach" para católicos Lgbtq, que será realizada na Universidade de Georgetown, em Washington, de 2 a 4 de agosto. O cardeal Wilton Gregory, arcebispo de Washington, celebrará uma missa para os participantes do evento. O padre Martin, que realiza seu apostolado entre as pessoas Lgbtq, havia escrito ao Papa perguntando se o Pontífice gostaria de enviar suas saudações para o evento. Francisco enviou uma breve resposta, alegrando-se pelo fato de o cardeal Gregory celebrar uma missa para eles e afirma "unir-se espiritualmente em oração" a todos os participantes: "Que Jesus os abençoe e que a Santa Virgem os proteja." Esta é a quarta vez que o Papa envia suas saudações a um encontro "Outreach". Em outras ocasiões, o Santo Padre havia convidado o religioso jesuíta, nomeado por Francisco como consultor do Dicastério para a Comunicação, a transmitir às pessoas Lgbtq o "estilo" de Deus, aquele da proximidade, da misericórdia e da ternura.