Papa visita comunidade de circenses perto de Roma

O Santo Padre abençoou uma estátua de Nossa Senhora Padroeira do Circo e do Show Itinerante e saudou as famílias e as crianças presentes.

Vatican News



Nesta quarta-feira, 31 de julho, o Papa Francisco deixou o Vaticano e foi até Ostia, litoral romano, às 15 horas locais, para visitar a Irmã Geneviève Jeanningros, Pequena Irmã de Jesus, e a comunidade de artistas de circo e do Luna Park de Ostia Lido.



Encontro com as pessoas na sala de jogos



“Que grande alegria o senhor nos dá!”, disse a religiosa com seu sotaque francês, abraçando o Pontífice. Junto com o pároco da vizinha paróquia Regina Pacis, padre Giovanni Vincenzo Patané, a irmã Geneviéve conduziu o Papa a uma sala usada para festas de aniversário de crianças. Aplausos ressoaram quando o bispo de Roma, em uma cadeira de rodas, entrou, com seus assistentes segurando balas e rosários para distribuir às pessoas nesse cenário curioso. Uma estátua do Homem-Aranha, uma piscina de bolinhas, infláveis, máquinas de jogos e caça-níqueis, paredes coloridas e pintadas com personagens de desenhos animados: aqui Jorge Mario Bergoglio, ladeado pela irmã Geneviéve e pela irmã Anna Amelia, sentou-se e viveu esse momento com esse grupo diversificado.

Saudações e presentes



Não foi um diálogo, não foi uma saudação, não foi uma visita no sentido estrito da palavra, mas um momento, de fato, em algumas partes até mesmo divertidamente confuso, de encontro. Francisco pegou o microfone e disse algumas palavras: “agradeço a todos vocês pelo que fazem, para fazer as pessoas sorrirem”. Ele cumprimentou algumas crianças que já o haviam conhecido, muito jovens, em 2018, quando ele celebrou o Corpus Christi em Santa Monica. Ele brincou quando muitos agradeceram à irmã Geneviéve por seu trabalho de vizinhança: “Ela também está no circo? Ela trabalha com leões?” “Querem tirar as freiras de nós, não vamos permitir isso!”, gritou um homem na plateia. “Avante, eu os apoio”, disse o Papa.

Irmã Geneviève, quais foram suas impressões após seu encontro com Francisco? O que vocês disseram um ao outro?

Foi maravilhoso. Foi muito simples. Ele se encontrou com as pessoas, cumprimentou a todos e havia um pequeno grupo do circo que fez um pequeno show e disse que sua missão, a nossa missão, para um circo, é levar alegria.

Essa proximidade entre o Papa Francisco e as pessoas, entre os viajantes e o pessoal do circo...

Sim, nós o sentimos muito próximo. Esta é a segunda vez que ele vem à nossa estrutura. Ele já esteve na caravana e agora voltou para todos os nossos amigos. Para nós é uma alegria enorme e todos, eu ia dizer todo mundo, ama o Papa Francisco. Todos, todos, todos. De verdade.

E a senhora irmã Geneviève, por que escolheu viver com pessoas do circo?

No início, foi um pouco por coincidência. Eu tinha que voltar para casa, para a região de Doubs, para ficar perto de minha mãe, que estava doente. Então me disseram: 'Você vai para a Suíça'. Havia uma fraternidade de circo na Suíça e eu disse a mim mesmo: 'acho que vou gostar disso'. E foi aí que descobri algo. Descobri o grande coração das pessoas do circo. Em Lausanne, havia uma prisão. E quando o diretor da prisão não sabia para onde mandar os jovens que estavam saindo, ele ia até um amigo do parque de diversão, aquele do carrinho de bate-bate, e dizia: 'você não quer levá-lo para trabalhar com você? E funcionou. Funcionou porque havia música, havia luzes, havia garotas. E então a esposa desse amigo disse: 'sabe, não nos importamos com o que eles faziam antes. O que queremos é que eles trabalhem'. E eu disse a mim mesmo que esses amigos, que muitas vezes são um pouco desprezados - devo dizer a verdade - ou pelo menos não são considerados, vivem o Evangelho melhor do que nós. E naquele momento eu disse a mim mesmo que queria viver com eles.

