Nomeação de membro do Conselho da Autoridade de Supervisão e Informação Financeira

O Papa Francisco designou a docente de Economia para substituir Antonella Sciarrone Alibrandi, que por sua vez foi nomeada juíza da Corte Constitucional italiana.

VATICAN NEWS



A professora Concetta Brescia Morra foi nomeada pelo Santo Padre como membro do Conselho da ASIF (Autoridade de Supervisão e Informação Financeira), em substituição à professora Antonella Sciarrone Alibrandi, que por sua vez foi nomeada juíza da Corte Constitucional italiana

Concetta Brescia Morra é professora titular de Direito Econômico na Universidade de estudos Roma Tre, onde leciona Direito Bancário e dos Mercados Financeiros e EU Financial Law. Na mesma universidade, é diretora do Centro de Pesquisa Interdepartamental sobre direito europeu de Bancos e da Finança.

Depois de ter iniciado a carreira no Banco de Itália, ingressou no meio acadêmico e dedicou-se à atividade científica, publicando em importantes revistas nacionais e internacionais. É autora, entre outras coisas, do manual "O direito dos bancos" ("il Mulino" editore), bem como diretora da "Rivista delle Società".

A professora Brescia Morra ocupou vários cargos internacionais. É consultora do Parlamento Europeu em matéria de banking resolution e foi membro do Banking Stakeholders Group dell’European Banking Authority (EBA), na qualidade de ctop ranking academic. Além disso, durante oito anos, foi primeira vice-presidente e depois presidente do Administrative Board of Review (ABoR) do BCE, que tem a função de avaliar a legitimidade das decisões do BCE em matéria de supervisão bancária.