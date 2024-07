Papa exorta a dizer "não" à solidão dos idosos

Ao instituir o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos em 2021, o Papa afirmou que "é importante que os avós se encontrem com os netos e que os netos se encontrem com os avós, porque - como diz o profeta Joel - os avós diante dos netos sonharão, terão ilusões [grandes desejos], e os jovens, haurindo força dos avós, seguirão em frente, profetizarão".

Vatican News

Neste quarto domingo de julho é celebrado o Dia Mundial dos Avós e Idosos, este ano com o tema “Na velhice não me abandones”. No Angelus, o Papa reforçou o convite a não abandonarmos os idosos:

O abandono dos idosos é, de fato, uma triste realidade à qual não devemos habituar-nos. Para muitos deles, especialmente nestes dias de verão, a solidão corre o risco de se tornar um fardo difícil de suportar. O dia de hoje chama-nos a ouvir a voz dos idosos que dizem: “Não me abandones!” e responder: “Não te abandonarei!”.

O Santo Padre exortou ainda a "fortalecer a aliança entre netos e avós, entre jovens e idosos":

Digamos “não” à solidão dos idosos! Nosso futuro depende muito de como avós e netos aprenderem a conviver. Não esqueçamos os idosos! E uma salva de palmas a todos os avós, a todos!

Leia também 18/07/2024 Quarto Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, indulgência plenária para quem o celebrar No dia da celebração, 28 de julho, a Penitenciaria Apostólica concede o benefício aos representantes da terceira idade e aos fiéis “que, motivados por um autêntico espírito de ...

Em 2021, celebrado o I Dia Mundial dos Avós

O Papa Francisco anunciou ter decidido instituir o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos no Angelus de 31 de janeiro de 2021:

Decidi instituir o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que terá lugar na Igreja inteira todos os anos no quarto domingo de julho, na proximidade da festa dos Santos Joaquim e Ana, os “avós” de Jesus. É importante que os avós se encontrem com os netos e que os netos se encontrem com os avós, porque - como diz o profeta Joel - os avós diante dos netos sonharão, terão ilusões [grandes desejos], e os jovens, haurindo força dos avós, seguirão em frente, profetizarão. E precisamente a 2 de fevereiro é a festa do encontro dos avós com os netos.

O cardeal Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, salientou na ocasião que o gesto era "o primeiro fruto do Ano da Família Amoris Laetitia, um dom a toda a Igreja que se vai manter ao longo dos anos. A pastoral dos idosos é uma prioridade inadiável para todas as comunidades cristãs. Na encíclica Fratelli tutti, o Santo Padre nos lembra que ninguém é salvo sozinho. Nesta perspectiva, é necessário valorizar a riqueza espiritual e humana que foi passada de geração em geração”.



Em 2021, Francisco não pode participar pessoalmente da liturgia na Basílica de São Pedro, mas fez questão de saudar pessoalmente os avós e os idosos que participaram da celebração da primeira Jornada a eles dedicada, e que ainda tinham nas mãos as flores e mensagens que lhes tinham sido entregue peloos jovens no final da celebração. Para eles, e para todos os avós do mundo, o Papa pediu uma salva de palmas.

Na sua alocução ao final do Angelus, o Papa exortou a continuar com as celebrações da Jornada em cada comunidade eclesial, visitando os idosos que estão mais sozinhos e entregando-lhes a mensagem “Eu estou contigo todos os dias”.



Depois de desejar que “esta festa possa ajudar-nos, a nós que somos mais velhos, a responder à sua chamada nesta estação da vida”, reiterou a importância — para o bem de toda a sociedade — de avós e jovens terem cada vez mais ocasiões de se encontrarem. Trata-se de um desafio central para a nossa cultura, a tal ponto que, afirma, “sem diálogo entre jovens e avós, a história não avança, a vida não avança!”

2022: "Dão fruto mesmo na velhice"

Já o tema para o II Dia Mundial, celebrado em 24 de julho de 2022, foi “Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92, 15), com o objetivo de destacar o quanto os avós e idosos são um valor e um dom, tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial.

2023: “A sua misericórdia se estende de geração em geração”

“A sua misericórdia se estende de geração em geração” (Lc 1, 50) foi o tema que o Papa Francisco escolheu para o III Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, e que foi celebrado no domingo, 23 de julho, poucos dias antes do início da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.

"Vigiar para que, nas nossas vidas e famílias, não marginalizemos os mais velhos", foi o chamado feito pelo Papa Francisco durante a homilia da Missa concelebrada com o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério, por ocasião do III Dia Mundial dos Avós e dos Idosos na Basílica de São Pedro, na presença de 8 mil fiéis, incluindo muitos idosos e avós com os seus netos e famílias. Pensando nos avós e nos idosos, “idosos, raízes de que os mais jovens têm necessidade para se tornar adultos”, o Papa Francisco propôs a releitura de três histórias contidas no Evangelho do dia a partir de um aspecto comum: crescer juntos.