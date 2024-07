Cardeal Aveline enviado do Papa pelos 350 anos da Arquidiocese de Quebec

O abraço do arcebispo de Marselha ao Papa na sua visita 22 de setembro de 2023 (AFP or licensors)

No úlrimo sábado, 20 de julho, o Papa Francisco nomeou o cardeal de Marselha, Jean-Marc Aveline, como enviado especial para as celebrações dos 350 anos da criação da Arquidiocese Metropolitana de Quebec. De 20 a 22 de setembro, uma celebração familiar marcará as festividades deste jubileu com duração de um ano que foi aberta em 8 de dezembro de 2023.

Em 1674, São Francisco de Laval (Francis-Xavier de Montmorency-Laval) tornou-se o primeiro bispo da nova Diocese de Quebec erigida pelo Papa Clemente- X. Este francês canonizado pelo Papa Francisco em 2014 dedicou-se durante cerca de trinta anos à primeira evangelização da Nova França, incluindo os territórios coloniais franceses na América do Norte.

Esta figura essencial da Igreja de Quebec é celebrada ao lado de muitas outras personalidades durante o aniversário dos 350 anos da criação da Arquidiocese Metropolitana de Quebec. De 8 de dezembro de 2023 a 8 de dezembro de 2024, a Arquidiocese organiza um jubileu com uma intensa programação para celebrar a criação desta primeira diocese na América do Norte.

Um cardeal francês é o enviado especial do Papa

No último sábado, 20 de julho, o Papa Francisco nomeou o cardeal Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marselha, para representá-lo durante a celebração a ser realizada de 20 a 22 de setembro de 2024.

Atividades estão programadas para o bairro Vieux-Québec, coração histórico da cidade, com visitas às comunidades fundadoras, como por exemplo a escola das religiosas ursulinas ou o hospital dos agostinianos hospitaleiros.

Um dia festivo terá lugar na Place d’Youville, no centro de Quebec, com a concelebração de uma Missa com todos os bispos do Canadá reunidos para a sua assembleia anual. Além disso, três concertos de louvor serão realizados pelo grupo pop louange Glorious, em sua primeira turnê em solo canadense.

Catedral de Notre-Dame em Quebec.

A única Porta Santa fora da Europa

Os 350 anos da arquidiocese tiveram início no dia 8 de dezembro de 2023 com a solene celebração de inauguração e a abertura da Porta Santa. Ao longo do ano, os peregrinos são convidados a atravessar esta que é a única Porta Santa fora da Europa.

Também é oferecida aos fiéis uma peregrinação pela trilha Kapoah, uma espécie de “Caminho de Compostela” em Quebec, que termina aos pés da Catedral de Notre-Dame em Quebec. A trilha mais longa começa no Santuário Ermitage Saint-Antoine du Lac Bouchette e segue pelas margens do rio Saguenay e depois o rio São Lourenço por 500 quilômetros, ou cerca de um mês de caminhada. Vários mosteiros ao longo do caminho abrem suas portas e recebem os peregrinos durante as várias etapas etapas.

Por fim, inúmeras conferências, concertos e outras atividades culturais pontuam também as festividades deste ano.

O Papa e Quebec

O Papa Francisco visitou Quebec de 27 a 29 de julho de 2022, durante uma viagem dedicada em particular às relações da Igreja com os povos indígenas. O Santo Padre também nomeou o arcebispo de Quebec, cardeal Gérald Cyprien Lacroix, para o C9, o conselho de cardeais que o coadjuva no governo da Igreja universal.

O primaz do Canadá, no entanto, afastou-se temporariamente do seu cargo episcopal após a publicação de uma acusação de agressão sexual. No entanto, no final de maio de 2024, os resultados da investigação levada a cabo pelo Vaticano e conduzida por um juiz independente do Quebeq não permitiram “identificar qualquer ato de má conduta ou abuso por parte do cardeal Gérald Cyprien Lacroix”.

A Arquidiocese de Quebec tem 1,2 milhão de habitantes, aproximadamente 80% católicos, e cobre mais de 350.000 km².

Depois desta celebração diocesana em meados de setembro de 2024, a Igreja de Quebec terá novamente a oportunidade de se alegrar no próximo dia 20 de outubro, com a canonização da fundadora das Irmãzinhas da Sagrada Família de Sherbrooke, Madre Marie-Léonie Paradis.