Papa Francisco e as bem-aventuranças

Jesus nos prometeu que os justos irão para a vida eterna (Mateus 25,46). Agradeçamos a Deus pela boa alma do Papa Francisco que cumpriu com fidelidade sua missão de pastorear o rebanho como legítimo sucessor de Pedro e agora vive eternamente !

Luís Eugênio Sanábio e Souza – escritor de Juiz de Fora (MG) - BRASIL

No sermão da montanha (Mateus 5,1-10), Jesus nos aponta os caminhos que conduzem ao Céu e o nosso amado Papa Francisco, que agora vive eternamente na casa do Pai, testemunhou diante de nós estes caminhos conhecidos como bem-aventuranças. Vejamos agora as bem-aventuranças anunciadas por Nosso Senhor Jesus Cristo e os exemplos concretos que o Papa Francisco nos ofereceu ao longo de seu pontificado :

“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos céus”: Papa Francisco exemplificou a importância do desprendimento dos bens terrenos e, assim como Jesus, se fez pobre para revelar que a verdadeira riqueza está na comunhão com Deus ! (2 Cor 8,9) ;

“Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados” : Papa Francisco nos ensinou que o pranto que dá direito à consolação é o que tem por objeto os pecados. Francisco nos dizia que era necessário chorar diante dos pecados como sincero sinal de aversão ao mal e de arrependimento. Francisco falava do perigo da morte do senso do pecado no homem. Ele mesmo se considerava um pecador;

“Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra” : Papa Francisco dizia que diante de um problema devemos evitar o desespero, a aflição e nos deixou este exemplo de mansidão diante dos diversos problemas da Igreja e do mundo. No olhar manso de Francisco, brilhava a mansidão de Jesus (Mateus 11,29).

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados” : Papa Francisco afirmava com frequência que a paz é fruto da justiça. De acordo com Francisco, "os justos não são moralistas que assumem o papel do censor, mas pessoas íntegras que “têm fome e sede de justiça” (Mateus 5,6), sonhadores que guardam no coração o desejo de uma fraternidade universal. Todos nós temos muita necessidade desse sonho, principalmente hoje. Precisamos ser homens e mulheres justos, e isso nos fará felizes" (Audiência Geral em 03/04/2024);

“Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” : Papa Francisco entra para a história como “Papa da misericórdia” porque durante todo o seu pontificado ele abraçou as obras de misericórdia que “são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência” (Catecismo da Igreja Católica nº 2447);

“Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus” : Papa Francisco, através de suas piadas, sorrisos, simpatia, nos falava de sua pureza interior. Trata-se daquela pureza que Jesus via nas crianças e que o levou a dizer que ninguém entrará no céu se não for como um menino (Mateus 18,3);

“Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus”: Papa Francisco foi um grande promotor da paz num mundo marcado pelo ódio e pela violência. Combateu a corrida armamentista e também ensinou que a paz não é somente ausência de guerra, mas a presença ativa da justiça;

“Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o Reino dos céus” : Papa Francisco encontrou resistências injustas dentro e fora da Igreja. Foi injustamente acusado de heresia e alguns não suportaram, por exemplo, a profundidade de suas reflexões a respeito de certos condicionamentos que podem atenuar ou suprimir a culpabilidade moral das pessoas, tal como ensina o Catecismo da Igreja Católica (nº 1735 e 2352).

Jesus nos prometeu que os justos irão para a vida eterna (Mateus 25,46). Agradeçamos a Deus pela boa alma do Papa Francisco que cumpriu com fidelidade sua missão de pastorear o rebanho como legítimo sucessor de Pedro e agora vive eternamente!