Israel apresenta uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza

O Hamas está pronto para libertar todos os reféns israelenses em troca de uma “troca séria de detidos palestinos” e se Israel encerrar a guerra em Gaza. Enquanto isso, o Egito recebeu uma proposta israelense para um cessar-fogo temporário em Gaza, que abriria caminho para negociações por uma cessação definitiva das hostilidades

O Egito teria recebido uma proposta israelense para um cessar-fogo temporário em Gaza, que abriria caminho para negociações por uma cessação definitiva das hostilidades. A proposta teria sido enviada ao Hamas, aguardando uma resposta. É o que foi relatado pela mídia egípcia, citando fontes bem informadas.

Israel pede o desarmamento do Hamas

Mas um alto funcionário do Hamas afirmou que pelo menos dois elementos da proposta não foram considerados. O grupo fundamentalista está, na verdade, pronto para libertar todos os reféns israelenses em troca de uma “troca séria de prisioneiros palestinos” e se Israel terminar a guerra em Gaza. Na proposta, Israel também exigiu pela primeira vez o desarmamento do Hamas na próxima fase das negociações, o que o grupo militante não aceitará, disse o alto funcionário. Enquanto isso, o grupo militante palestino estaria enviando uma delegação ao estado do Golfo do Qatar para continuar as negociações indiretas de cessar-fogo com Israel sobre a guerra em Gaza, depois que o Ministério da Saúde do território declarou que 38 pessoas foram confirmadas como mortas no dia precedente. Espera-se que as conversações no Catar ocorram até o final desta semana ou na próxima. Israel retomou sua ofensiva no enclave em março, encerrando o cessar-fogo que havia entrado em vigor no final de janeiro. De acordo com fontes israelenses e palestinas, a última rodada de negociações no Cairo, na segunda-feira, para retomar o cessar-fogo e libertar os reféns israelenses, terminou sem progresso aparente. Desde a retomada dos combates, as forças israelenses mataram mais de 1.500 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza. Enquanto isso, há 59 reféns israelenses nas mãos do Hamas e, de acordo com Israel, pelo menos 24 deles estão vivos.

Uma situação cada vez mais desesperadora

A situação em Gaza está cada vez mais desesperadora. De fato, desde que o cessar-fogo foi rompido no mês passado, Israel impediu a entrada de ajuda na Faixa e as forças também sequestraram áreas do enclave costeiro em uma tentativa de aumentar a pressão sobre o Hamas para que concorde com um acordo mais alinhado com os termos de Israel. O escritório humanitário da ONU também alertou que a situação humanitária é a mais grave desde que Israel lançou sua retaliação ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, destacando a proibição israelense de todos os suprimentos que entram na Faixa de Gaza desde 2 de março. O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, explicou à mídia que nenhum combustível, alimento ou mesmo medicamento está chegando a Gaza.