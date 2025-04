World Press Photo premia foto de menino de Gaza

O prêmio de 2025 foi para o fotógrafo palestino Abu Elou por sua foto de Mahmoud Ajjour, um menino de nove anos gravemente ferido em Gaza. Ele havia se virado para insistir que sua família prosseguisse , quando uma explosão arrancou seus braços. Agora ele está no Catar, onde está aprendendo a usar o celular, a escrever e abrir portas usando os pés.

Vatican News

A foto de Mahmoud Ajjour, um menino palestino de nove anos com braços amputados, é a foto do ano da World Press Photo. A fotografia foi tirada para o jornal New York Times pelo fotógrafo palestino Samar Abu Elou, que também foi forçado a deixar a Faixa de Gaza por causa da guerra.

Tentando recomeçar em Doha

Samar agora mora no mesmo complexo residencial que Mahmoud em Doha, onde documentou as histórias de alguns dos poucos palestinos gravemente feridos que, como ele, conseguiram escapar da Faixa de Gaza para tratamento médico. Mahmoud ficou gravemente ferido em março de 2024, enquanto fugia de um ataque israelense na Cidade de Gaza. Ele se virou para pedir que sua família continuasse, quando uma explosão arrancou seus braços. Toda a família foi evacuada para o Catar, onde, após intervenção médica, Mahmoud está aprendendo a mexer no telefone, escrever e abrir portas usando os pés.

As crianças amputadas e a brutalidade da guerra

A guerra em Gaza atingiu de modo desproporcional as crianças: segundo as estimativas da ONU, em dezembro de 2024, Gaza contava com o maior número de crianças amputadas per capita do mundo.

“Esta é uma fotografia silenciosa que fala poderosamente: conta a história de uma única criança, mas também de uma guerra maior, cujas consequências repercutirão por gerações”, afirmou a diretora executiva da World Press Photo, Joumana El Zein Khoury.

“Ao olhar nosso arquivo neste 70º ano do World Press Photo, vejo muitas imagens como esta”, disse ela. Sou profundamente grata aos fotógrafos que, apesar dos riscos pessoais e do desgaste emocional, escolhem documentar essas histórias, permitindo-nos compreender, sentir empatia e encontrar a motivação para agir. Ao olharmos para os próximos 70 anos, a World Press Photo continuará ao lado dos fotógrafos que arriscam tudo para nos mostrar a verdade."