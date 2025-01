Transformar a dívida em esperança

Por ocasião do Jubileu, a nova campanha para o cancelamento da dívida dos países mais pobres foi apresentada nesta quinta-feira (09/01) em Roma. “Mude o rumo” é o apelo lançado pelo mundo das associações católicas na esteira da mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Mundial da Paz.

Silvia Giovanrosa – Vatican News

“Mudemos de rumo, transformemos a dívida em esperança”, este é o título com o qual uma ampla coalizão de organizações e associações católicas está lançando a nova campanha para o cancelamento da dívida dos países pobres. Uma iniciativa que faz parte do Jubileu que acaba de começar e que foi apresentada na tarde desta quinta-feira (09/01) na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Os trabalhos promovidos pelo Instituto italiano de Direito Internacional para a Paz 'Giuseppe Toniolo' puderam ser acompanhados em live streaming através do site da Caritas Itália, enquanto todos os materiais de aprofundamento estão online em https://cambiarelarotta.it/ . Entre os promotores da campanha estão Acli, Agesci, Aimc, Azione Cattolica Italiana, Caritas Italiana, Comunità Papa Giovanni XXIII, CVX Comunità di Vita Cristiana, Earth Day Italia, Focsiv ETS, Fondazione Banca Etica, MCL, Missio, Movimento dei Focolari Italia, Pax Christi e Sermig.

A dívida internacional

“A dívida dos países pobres é um tema que pertence a todo Jubileu”, explica Massimo Pallottino, coordenador da unidade de estudos e defesa da Caritas Italiana, à mídia do Vaticano. Já no ano 2000, São João Paulo II, com a proclamação do último ano do Jubileu, chamou fortemente a atenção para a questão da dívida e da injustiça social. “Depois de 25 anos, o problema da dívida voltou a ser sério. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial estimam que 60% dos países pobres estão em crise de dívida ou prestes a entrar em uma”. Atualmente”, ressalta Massimo Pallottino, “são os credores privados que detêm a maior parte da dívida dos países pobres e que, ao impor pagamentos insustentáveis, impedem os esforços para reduzir a desigualdade. A dívida dos países pobres tem sido alimentada de forma desproporcional desde a crise financeira de 2007 e, depois, agravada pela pandemia de Covid-19 e pelas guerras que assolam o mundo”. Os países pobres foram aprisionados em uma espiral de dívidas”, explica o especialista, “que, devido às taxas de juros muito altas, se autoalimenta, de modo que eles foram forçados a refinanciar continuamente as dívidas contraídas para gerenciar crises que certamente não foram criadas por eles”. “É necessário manter o foco nessa questão, certamente aproveitando os próximos eventos internacionais, mas também em nível individual, todos podem fazer algo, como pedir aos bancos que não financiem a economia fóssil e as armas com nossas economias”.

Novas regras para o gerenciamento da dívida

Riccardo Moro, economista e membro do comitê científico do Instituto Giuseppe Toniolo, explicou à mídia do Vaticano como, para muitos países do hemisfério sul, não há espaço de manobra em termos de alívio da dívida. “Hoje, a dívida internacional dos países pobres os impede de financiar a saúde, as escolas e tudo o que poderia levar a uma melhoria nas condições de vida de seus cidadãos”. De acordo com Moro, existe “uma arquitetura financeira internacional que é inadequada para levar em conta as necessidades dos credores e devedores”, ou seja, “como os contratos de empréstimos internacionais são elaborados e como sua sustentabilidade é definida”. Para concluir, Riccardo Moro, respondendo à pergunta sobre se o cancelamento da dívida é utópico ou não, enfatizou como já “em 2000, com a primeira grande campanha de cancelamento da dívida, conseguimos convencer o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional a globalizar as regras de empréstimo e a forma como a dívida era analisada, obtendo o cancelamento de dívidas que se tornaram insustentáveis ao longo do tempo”. “A questão é”, especificou Moro, “que agora estamos em uma situação de emergência e precisamos reformar esse sistema de regras.

A dívida e a questão ambiental

“A dívida dos países pobres representa uma forma de controle da riqueza ambiental e das matérias-primas pelos países credores”. Pierluigi Sassi, presidente da Earth day Italy, destaca a conexão entre a questão da dívida e a exploração dos recursos desses países. De acordo com Sassi, os países do hemisfério sul, do ponto de vista da mudança climática e da transição ecológica, devem ser acompanhados e apoiados com modelos de referência sustentáveis e levando em conta que a crise ambiental e climática não é de sua responsabilidade direta. De acordo com Sassi, um dos objetivos da campanha deve ser mudar o modelo que surgiu em novembro passado na Cop29, em Baku, Azerbaijão, ou seja, “a falta de vontade substancial por parte dos países ricos de ajudar economicamente os mais pobres na transição ecológica, a fim de mantê-los basicamente sob chantagem e continuar sua exploração”.