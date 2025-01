7,5 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária na Síria

Estima-se que 16,7 milhões de pessoas, incluindo 7,5 milhões de crianças, precisam de assistência humanitária. Mais de 7,2 milhões de pessoas continuam deslocadas. A crise económica em curso empurrou mais de 85% das famílias para a pobreza

Vatican News

Durante uma missão de cinco dias na Síria, membros do UNICEF mantiveram contatos com as autoridades de transição, comunidades, equipes da ONU, parceiros, pais e crianças em Damasco, Aleppo e Idleb.

Desta missão surgiu uma mensagem clara: há esperança de um futuro melhor! Mas, para construir um caminho sólido rumo à retomada e aproveitar esta oportunidade rara e única para uma geração, é preciso um esforço enorme, coordenado em níveis nacional e internacional. Para começar, as autoridades e os parceiros internacionais devem dar prioridade a um período de transição inclusivo para enfrentar os vastos desafios, derivantes de mais de uma década de conflito implacável, que deixou muitas cidades, aldeias e infraestruturas críticas em ruínas e milhões de pessoas deslocadas.

A Síria continua sendo uma das situações humanitárias mais complexas do mundo: milhões de crianças e famílias continuam a enfrentar condições terríveis, em meio à instabilidade e à lenta retomada. Estima-se que 16,7 milhões de pessoas, incluindo 7,5 milhões de crianças, precisam de ajuda humanitária. Mais de 7,2 milhões de pessoas continuam deslocadas, muitas delas enfrentando invernos rigorosos em abrigos improvisados. A crise econômica atual levou mais de 85% das famílias à pobreza.

Quase 40% dos hospitais e unidades de saúde estão parcial ou completamente parados; cerca de 13,5 milhões de pessoas precisam de serviços hídricos, saneamento e higiene; quase 2,4 milhões de crianças não vão à escola e outro milhão corre o risco de abandonar seus estudos, privando-as de um futuro melhor e dificultando a retomada do país.

Enfim, não menos importante, as crianças são expostas a uma violência terrível, sem proteção. Nos últimos 13 anos, as Nações Unidas constataram 25.500 graves violações de crianças na Síria, inclusive recrutamento, assassinatos e mutilações. Logo, torna-se urgente criar um ambiente para a defesa das crianças.

No entanto, em meio a essa devastação, muitas famílias pretendem retornar e reconstruir suas vidas. A sua resiliência é inspiradora, mas não podem fazer isso sozinhas: é essencial uma ação imediata para restaurar serviços essenciais e criar condições para um retorno seguro e digno.

Para um retorno seguro é preciso intensificar os esforços para uma desminagem humanitária em todo o país. Essas ameaças invisíveis tornaram-se a principal causa de mortes de crianças na Síria.

Durante a missão humanitária do UNICEF na Síria, notou-se, porém, uma solidariedade notável entre as comunidades sírias, que se ajudam mutuamente. Porém, os serviços sociais precisam ser cuidadosamente abordados nos planos de transição e na resposta humanitária de retomada. Mulheres e adolescentes devem estar à vanguarda da transição, para moldar a nova Síria.

Neste sentido, o UNICEF continua seu compromisso em apoiar a retomada e reconstrução do país, sobretudo, dando prioridade ao bem-estar e futuro das crianças sírias. Quase um milhão de crianças tiveram acesso, ano passado, a uma educação formal e informal.

Mas, para o verdadeiro progresso da Síria, as autoridades interinas devem apoiar um processo de transição inclusivo, um processo que englobe a rica diversidade da nação e respeite todas as etnias; o respeito pela igualdade de gênero e pelos direitos humanos deve ser um pilar fundamental para o futuro da Síria.

Por outro lado, a comunidade internacional deve agir de forma decisiva, mobilizando recursos para fortalecer a transição tão crítica; aliviar as sanções e facilitar medidas para fortalecer os esforços de recuperação e reconstrução, em vista de um progresso duradouro.

Enfim, o UNICEF está pronto para desempenhar um papel de liderança, onde as crianças estejam ao centro das atenções. No entanto, continua a fornecer conhecimento especializado e cuidados primários para a saúde, água, saneamento e higiene, educação e proteção social. O futuro das crianças sírias está em jogo. Juntos devemos aproveitar esta oportunidade para assegurar, com ousadia, um futuro melhor para todas as crianças da Síria.

*Com UNICEF