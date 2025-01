A Síria contada por Eva, uma arqueóloga que investiga as consciências de quem quer a paz

Originária de Salamiyeh, especializada em patrimônio cultural e desenvolvimento comunitário, da Itália, onde vive atualmente, ela está envolvida na fase de negociação para a elaboração da nova Constituição. “Há necessidade de críticas construtivas e precisas, para garantir a participação sem negligenciar as questões humanitárias não resolvidas. Agora os intelectuais estão voltando, eles se reúnem sem medo à luz do telefone celular, porque há falta de eletricidade, mas não falta a liberdade”.

Antonella Palermo – Vatican News

Os sírios se apegaram à esperança por mais de meio século. À esperança eles necessariamente continuam se agarrando mesmo agora, talvez ainda mais tenazmente, depois de pouco mais de um mês desde a destituição de Bashar al-Assad do governo do país. Como a fase de transição sociopolítica é delicada, é preciso andar na corda bamba. Quem confirma isso para a mídia do Vaticano é Eva Ziedan, formada em Damasco e com doutorado em arqueologia pela Universidade de Udine. Originária de Salamiyeh, no centro da Síria, a cerca de 50 quilômetros de Homs, ela é atualmente especialista em proteção do patrimônio cultural e desenvolvimento comunitário, especialmente em áreas de conflito.

Uma nova Síria baseada na participação

A esperança nunca está divorciada do realismo. Porque ela não é uma virtude deslumbrante que induz à passividade, mas sim chamar os problemas pelo nome e ter a coragem de enfrentá-los. Afinal de contas, é a isso que o Papa Francisco sempre nos convida. E é com essa atitude que Eva ainda se esforça para dar sua própria contribuição, no momento principalmente à distância, para o futuro da Síria. Antes de se mudar para Beirute por alguns anos e depois voltar para a Itália, onde vive atualmente, ela foi mediadora cultural da ACLI. Na emergência humanitária da Síria, ela se envolveu em alguns projetos específicos em nível internacional; agora, suas energias estão concentradas na pesquisa e na implementação de formas de lidar com a marginalização rural, a desigualdade de gênero, a degradação ambiental e a exclusão. Em particular, está se esforçando para trabalhar com seriedade e sem fanatismo na Constituição da nova Síria. Devemos ajudar esse governo para que ele não fracasse. Seu fracasso”, explica ele, “levaria o país a um banho de sangue ainda maior, uma vez que ele já está profundamente fragmentado e não tem forças para enfrentar outra guerra. Isso requer críticas construtivas e precisas, bem como determinação para garantir a participação genuína de todos os cidadãos na construção do Estado, como medida de segurança contra perigos externos, que poderiam usar o pretexto de 'proteção de minorias' ou outras justificativas para intervir no país e armar um lado contra o outro”.

Eva Alpeppo

Para além da concepção elitista de poder

É um turbilhão de humores que Eva está experimentando nessas semanas. Ela está extremamente feliz com o fim do regime e especialmente porque “até agora, tudo tem sido relativamente pacífico, o que foi inesperado no contexto sírio após uma violenta guerra de quatorze anos”. Ao mesmo tempo, sente uma profunda tristeza: “Ver o que só tínhamos ouvido falar ou sabíamos pelas histórias de nossas famílias e amigos nos últimos cinquenta anos, e não apenas desde 2011, sobre as injustiças nas prisões sírias é de partir o coração. Conhecer os detalhes de suas atrocidades é de cortar o coração”. Ela não esconde que está preocupada e até sente um medo genuíno: pela resiliência da unidade na Síria, pelos caminhos da recuperação, pela garantia da justiça, pelo retorno dos refugiados e pela sustentabilidade da paz. É o momento de planejar uma nova ordem e, entre os maiores riscos, Eva adverte, está o de, de alguma forma, voltar a uma concepção elitista das mesmas comparações pré-constituição. “A referência deve ser uma Constituição para todos os sírios, baseada nos princípios da cidadania, que proteja a todos, independentemente de confissão ou filiação social. É em um contexto como esse”, ressalta ela, ‘que a mulher síria poderá então se afirmar com todas as suas habilidades, em pé de igualdade com o homem’. Eva Ziedan confessa que não aprecia a ênfase, às vezes usada na mídia ocidental, nas minorias, por exemplo, enquanto esquece questões humanitárias ainda não resolvidas, como o dossiê dos desaparecidos, os refugiados: “o perigo é prejudicar a própria ideia de secularidade”, repropondo velhos padrões e velhas narrativas.

Uma fase crucial

É a fase extremamente difícil em que o uso de armas não pode ser totalmente controlado, a evitar sequestros aleatórios e vinganças pessoais. “Não podemos esquecer a gravidade da situação econômica, que já é desastrosa na Síria, e a importância de trabalhar para libertar o país das sanções econômicas, que continuam a exauri-lo”, observa Eva. Ela tem um olhar lúcido e sincero, essa mulher que um dia cavou nos desertos para trazer à luz os vestígios de uma história com um fascínio complexo e ainda pouco conhecido, e que hoje continua a cavar na boa consciência de tantos sírios que acreditam em uma coexistência pacífica e frutífera. Falando sobre os muitos desaparecidos, diz que “o perigo iminente é a ocultação de verdades e o apagamento de testemunhas, intencionalmente ou não. Aqui reside a responsabilidade do atual governo, que deve impedir que tais violações ocorram e garantir a proteção e a preservação dos locais para que possamos decidir juntos o que deixar para a memória coletiva do país”. Há uma necessidade urgente de envolver as famílias, inclusive as dos detidos, e ele insiste: “é necessário apoiar as organizações sírias que trabalham com essa questão, fornecendo-lhes conhecimento e ferramentas adequadas. Imagine estar com uma mãe que recebe listas de nomes todos os dias: um dia sua filha é listada entre os mortos, outro entre os desaparecidos. É uma continuação do crime”.

Eva em Damasco

Restituir plena cidadania às pedras vivas, as pessoas

"O país perdeu muitos de seus filhos e recursos, inclusive os culturais, uma parte significativa dos quais foi destruída pela guerra. No entanto, a guerra nos ensinou a olhar para nosso país e seus recursos de forma diferente. Não posso mais ser uma arqueóloga que simplesmente escava o subsolo sem levar em conta a ligação entre a história passada e o presente e sem entender a conexão entre as ruínas e as pessoas”, conta Ziedan, cuja experiência como arqueóloga a levou aos locais de Balas, Qatna/Mishrifeh e a Palmirena, a região desértica a oeste de Palmyra. “A cidade de Palmyra não é mais o que era antes, muitos arqueólogos, mesmo originários desse lugar, estão pedindo que o tecido socioeconômico da cidade seja reconstruído primeiro e depois os restos mortais. O conceito é que os lugares pertencem primeiro às pedras vivas dos habitantes e apenas secundariamente ao turismo internacional. Somente dessa forma poderemos alcançar a verdadeira preservação sustentável dos sítios arqueológicos e do patrimônio cultural. Tenho certeza de que o turismo sustentável retornará dessa forma, porque o turismo responsável cuidará não apenas do Templo de Baal, mas também das histórias comuns das pessoas que vivem lá”.

Eva em Beirute

O retorno dos intelectuais

Portanto, recomeçar pela cultura. Esse pode e deve ser um caminho privilegiado. “Apenas dez dias após a queda do regime, as principais figuras intelectuais, que haviam sido banidas da Síria por mais de 14 anos, começaram a retornar e a se reunir com outras figuras proeminentes que haviam permanecido no país, mas que estavam trabalhando em segredo na esfera civil por medo da repressão e da brutalidade do regime”. A esperança viajou pelos subterrâneos. De lá, ainda se move e emerge. Uma esperança coral. “Eles se reúnem pela primeira vez sem medo”, conclui Eva, “em um prédio que já pertenceu ao partido Ba'ath, que dominava a nação, mas agora não! Com eles se reúnem centenas de pessoas ansiosas para entender, para ter voz, para trabalhar em prol de uma justiça transicional inclusiva. Elas se reúnem à luz de telefones celulares, devido à falta de eletricidade, no frio intenso de Damasco nestes dias. Esses são momentos históricos... Estes são os momentos mais importantes, cheios de responsabilidade e esperança. Nós merecemos a paz, merecemos desejá-la. Merecemos ser dignos dela e estar em posição de defendê-la”.

O canto de liberdade do grupo Gardenina em Damasco, Beit Farhi