Save the Children: “líderes escutem o Papa, educação para todas as crianças”

A organização comprometida com a defesa dos menores aplaude as palavras do Pontífice, que em suas intenções de oração de janeiro denunciou a emergência educacional que afeta milhões de crianças. Egizia Petroccione, responsável pela defesa internacional: “na África, até 2050, haverá mais de dois bilhões de habitantes com uma idade média de 25 anos. E haverá uma escassez de 17 milhões de professores: uma necessidade infinita de educação”.

Federico Piana – Vatican News

“Essas são palavras que devem mexer com a consciência de todos, inclusive daqueles que têm o poder de mudar essa situação. Também porque a educação salva vidas: ela oferece excelentes ferramentas para prevenir o abuso, a exploração e o recrutamento por grupos armados”. Egizia Petroccione, responsável da advocacia internacional da Save the Children Itália, endossa plenamente as palavras do Papa que, com as intenções de oração de janeiro, denuncia “a emergência educacional causada por guerras, migração e pobreza”.

Migrantes e refugiados: os mais afetados

De fato, Petriccone pede que as palavras de Francisco instiguem os líderes mundiais a trabalhar para superar essa situação o mais rápido possível, especialmente para os menores migrantes e refugiados, para os quais o próprio Pontífice pede atenção especial: “são eles que sofrem duplamente. Primeiro, porque muitas vezes não têm acesso à educação em seus países de origem e são forçados a migrar. E depois, porque quando chegam aos campos de refugiados, essa negação continua. Na África, portanto, até 2050, haverá mais de dois bilhões de habitantes com idade média de 25 anos. E haverá uma escassez de mais de 17 milhões de professores: uma necessidade infinita de educação”.

Exércitos sem limites

As crianças do mundo que não têm acesso à educação, que permanecem pobres e esquecidas à margem de sociedades que frequentemente as ignoram, são exércitos imensos e sem limites. Crescem mais e mais a cada ano, sem parar. Em 2024, que acaba de terminar, havia 103 milhões de pessoas em idade escolar que não tocaram em um livro ou cruzaram a soleira de uma sala de aula: elas se encontram nos 34 países considerados de maior risco devido a conflitos ou situações de extrema fragilidade econômica ou ambiental.

Dados preocupantes

Os dados do relatório divulgado no final do ano pela “Save the Children” mostram claramente a ligação entre a ausência de educação e as condições de guerra, insegurança e fragilidade em que as nações se encontram. Por exemplo, no Sudão, que foi ensanguentado pelo conflito que eclodiu em 2023, mais de 17 milhões de crianças estão privadas da escola.

Nigéria, liderando a classificação

Se ficarmos no mesmo continente e formos para a Nigéria, a situação não melhora, na verdade piora: as crianças que no país, pobre e em conflito perpétuo, não veem um professor há muito tempo, chega a 18 milhões. O maior número em todo o mundo.

Gaza, 95% das escolas destruídas

Não surpreendente, mas trágico, é também o número de Gaza, onde a carnificina que parece não ter fim está impedindo que todas as crianças vivas recebam uma educação mínima. Até porque as bombas derrubaram 95% dos prédios escolares.

Culpa da mudança climática

“Os ataques à educação e o uso militar de instituições educacionais”, informa a organização de ajuda humanitária, ‘aumentaram em quase 20% em 2022 e 2023 em comparação com os dois anos anteriores, enquanto cerca de 62 milhões de meninas, meninos e adolescentes em 27 países tiveram sua escolaridade interrompida por choques climáticos’.