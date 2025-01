Polônia: Duas luzes de esperança foram acesas na Universidade Católica de Lublin

Foi realizado na Polônia um evento intitulado: “No brilho da luz de Belém, paz e luzes de Hanukkah. Uma mensagem de paz e esperança da Universidade Católica João Paulo II de Lublin”. O evento contou com a presença do bispo Mieczysław Cisło e do representante da comunidade judaica, Symcha Keller, além de moradores de Lublin. Foram lembradas as palavras do Papa Francisco, que, por ocasião da Festa das Luzes - Hanukkah, fez “votos cordiais de paz e fraternidade”.

“A luz de Belém e a luz de Hanukkah, que pela terceira vez estão sendo hospedadas juntas na Universidade Católica de Lublin (KUL), constituem um símbolo eloquente do diálogo católico-judaico, exemplificado por nosso patrono e professor São João Paulo II”, destacou o Rev. Prof. Mirosław Kalinowski, Reitor da KUL, em uma carta por ocasião do evento. Ele lembrou as palavras do Papa Francisco, que há poucos dias, em 26 de dezembro, após a oração do Angelus, declarou que “a Festa das Luzes - Hanukkah, é celebrada por oito dias por nossos irmãos e irmãs judeus em todo o mundo”. Nessa ocasião, o Papa lhes enviou “cordiais votos de paz e fraternidade”. Na parte seguinte da carta, o Rev. Prof. Kalinowski desejou que “a luz de Belém e a luz de Hanukkah tragam esperança em 2025”.

A celebração da luz da paz de Belém e das luzes de Hanukkah na Universidade Católica de Lublin, na Polônia

Esperança e diálogo

O evento contou com a participação de representantes da Igreja Católica, da comunidade judaica, professores e funcionários da KUL, representantes da mídia e moradores da cidade, que se reuniram em frente ao prédio principal da Universidade Católica João Paulo II de Lublin. O organizador do evento foi o Centro Abraham J. Heschel para Relações Católico-Judaicas.

Dom Mieczysław Cisło, Presidente do Comitê da Conferência Episcopal Polonesa para o Diálogo com o Judaísmo nos anos 2006-2016, que estava presente no evento, na oração de abertura da cerimônia, referiu-se ao lema do Ano Jubilar que acabara de começar na Igreja Católica: “A esperança não decepciona”.

O cantor Symcha Keller, representando a comunidade judaica, que enriqueceu o evento com seu canto, enfatizou que a luz nos une. “Compartilhamos rituais, mas isso não significa que nossas diferenças sejam ruins. O homem carrega dentro de si a luz que hoje irradia de duas fontes. Elas são o Hanukkah e a chama da Luz da Paz de Belém”, disse Symcha.

Cantores do Caminho Neocatecumenal e judeus cantaram durante a cerimônia. Os organizadores agradeceram sinceramente aos representantes do Caminho Neocatecumenal por sua presença e participação constantes no evento que une duas religiões e duas culturas em uma cidade na Universidade de Lublin.

A celebração da luz na Universidade Católica de Lublin, na Polônia

Valores comuns

Em nome dos organizadores, o padre Paweł Rytel-Adrianik, diretor do Centro Heschel da KUL e chefe da seção polonesa da mídia do Vaticano, enfatizou que a união da Luz da Paz de Belém com a Luz de Hanukkah tem uma dimensão simbólica e chama a atenção para os valores comuns de paz, esperança e cooperação entre judeus e cristãos. “O acendimento da última vela de Hanukkah na presença da Luz da Paz de Belém é uma expressão do diálogo cristão-judaico solicitado por São João Paulo II”, ressaltou.

Dimensão internacional

O cardial Kurt Koch, Prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e membro do Comitê de Honra do KUL Abraham J. Heschel Centre for Catholic-Jewish Relations, enviou suas saudações aos participantes do evento.

Susanna Heschel, filha do rabino Abraham Joshua Heschel, também enviou sua carta aos participantes do evento. Referindo-se às palavras do Salmo 119: “Tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho”, ela enfatizou que “à medida que nossa fé se aprofunda, a Palavra de Deus se torna nossa lâmpada”. Ele observou que a época do Hanukkah é “uma semana de renovação religiosa para nos dedicarmos novamente à nossa fé”, é um momento para “nos aproximarmos de Deus”.

A celebração da luz na Universidade Católica de Lublin, na Polônia

Gênese do Hanukkah

A palavra “Hanukkah” significa literalmente “dedicação ou consagração”. Ela comemora um dos maiores milagres da história de Israel. Quando os judeus obtiveram a vitória sobre os gregos no século 2 a.C., eles foram incumbidos de limpar o templo em Jerusalém dos ídolos pagãos e rededicá-lo ao Deus de Israel. No entanto, eles tinham apenas uma pequena quantidade de óleo, o que permitiu que a lâmpada principal, a menorá, queimasse por apenas um dia. Mas um milagre aconteceu e a luz ardeu por oito dias. Naquela época, eram necessários oito dias para preparar o óleo ritualmente puro. Para comemorar esse evento, há um ritual de acendimento de luzes, velas ou lâmpadas a óleo, colocadas em um candelabro especial chamado Hanukkah. É uma festa alegre e é comemorada em família.

O Centro Abraham J. Heschel para Relações Católico-Judaicas da KUL é uma unidade científico-educacional. A missão desse centro é o desenvolvimento do diálogo católico-judaico em nível local, nacional e internacional. O nome do Centro é uma homenagem a Abraham J. Heschel, um teólogo, filósofo e poeta judeu envolvido no diálogo entre cristãos e judeus.