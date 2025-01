Naufrágio na costa da Tunísia, 27 mortos

Naufrágios e desembarques no Mar Mediterrâneo. Um barco com cento e dez pessoas a bordo virou ao largo da Tunísia. As partidas também estão aumentando na rota do Atlântico para as Canárias. Em 2024, mais de dois mil migrantes morreram no mar.

Vatican News

Oitenta e três migrantes foram resgatados pelas autoridades tunisianas depois de terem naufragado na ilha de Kerkennah quando tentavam atravessar o Mar Mediterrâneo e chegar às costas da Europa. Das 110 pessoas a bordo, 27 não sobreviveram, de acordo com o escritório do capitão do porto da Tunísia. De acordo com as autoridades tunisianas, dois barcos estavam navegando.

Cemitério Mediterrâneo

Em 2024, o número de mortos e desaparecidos “ultrapassou 2.200, com quase 1.700 vidas perdidas somente na rota do Mediterrâneo central. Entre elas estão centenas de meninas, meninos e adolescentes”. A afirmação foi feita por Regina De Dominicis, Diretora do Escritório Regional do Unicef para a Europa e Ásia Central e Coordenadora Especial para a resposta aos refugiados e migrantes na Europa. “Precisamente um em cada cinco migrantes que atravessam o Mar Mediterrâneo é menor de idade. A maioria deles está fugindo de conflitos violentos e da pobreza”, acrescenta, lembrando que, poucas horas antes do final do ano, um pequeno barco afundou na costa de Lampedusa (Itália), deixando mais de 20 pessoas desaparecidas, incluindo mulheres e crianças.

Centenas de pessoas em direção às Ilhas Baleares e Canárias

O número de migrantes que chegaram no primeiro dia de 2025 às costas das Ilhas Baleares, na Espanha, foi de 98 pessoas em dois barcos diferentes. Essas foram as primeiras chegadas do ano depois que as Ilhas Baleares fecharam 2024 com mais de 5.800 migrantes, que chegaram em quase 350 barcos. Os fluxos ao longo da perigosa rota das Ilhas Canárias também se intensificaram. As autoridades informaram que um barco com 71 migrantes a bordo chegou nesta quarta-feira (01/01) à ilha de Tenerife. Foi confirmada a morte de duas pessoas, enquanto as outras 69 receberam assistência e duas foram transferidas para um centro de saúde. À noite, outros 60 migrantes, resgatados de um barco ao sul de Gran Canaria, receberam assistência.