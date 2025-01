A inteligência artificial, com seu potencial transformador, nos convida a repensar a nossa relação com a tecnologia e com o mundo que nos cerca.

A obra “Inteligência Artificial como ferramenta para evangelização”, de Dom Edson Oriolo, publicada pela Editora Ave Maria, é uma coletânea de artigos disponibilizados originalmente no Vatican News, que desvenda o impacto da inteligência artificial em nossa sociedade e na Igreja. Ao reunir esses textos, o autor nos oferece reflexões das diversas aplicações da IA, seus desafios e suas promessas, com a autoridade e a perspectiva únicas do principal veículo de comunicação da Santa Sé. A Igreja, como instituição, tem um papel fundamental nesse debate, buscando integrar a fé e a razão, a tradição e a inovação, para construir um futuro em que a tecnologia seja uma aliada na promoção do bem comum.

Ao desafiar nossas noções sobre o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus, como afirma Dom Oriolo, a IA nos coloca diante de uma grande responsabilidade: a de moldar o futuro da tecnologia de forma ética e humana. A Igreja, nesse contexto, tem a missão de promover um diálogo aberto e construtivo sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade, incentivando o desenvolvimento de tecnologias que beneficiem a todos e contribuam para um mundo justo e solidário.

O diferencial desta obra reside na experiência imersiva que proporciona ao leitor. Ao utilizar seu smartphone ou tablet, o leitor é convidado a interagir ativamente com o texto, escaneando códigos QR que o transportam para um universo de conteúdos multimídia. Vídeos complementares, entrevistas e referências bibliográficas detalhadas estão ao alcance de um toque, oferecendo ao leitor a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o tema de forma personalizada e dinâmica. Essa abordagem inovadora transforma a leitura em uma jornada interativa e personalizada, permitindo que cada pessoa construa sua própria compreensão do texto.

