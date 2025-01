Gaza, Gershon Baskin: o acordo porá fim à guerra

O ativista da paz israelense está certo, mas tanto israelenses quanto palestinos terão de pressionar para que seus respectivos líderes respondam pelo que aconteceu.

Roberto Cetera - Jerusalém

“Um acordo ruim é sempre melhor do que nenhum acordo”, disse Gershon Baskin, o popular ativista da paz que meses atrás se encontrou com o Papa Francisco em Roma, junto com o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert e o ex-ministro palestino das Relações Exteriores Nasser al Kidwa, apresentando um plano de paz que reedita e atualiza o plano de dois Estados que Olmert elaborou durante seu governo.

Refugiados palestinos em Deir al-balah

Baskin, por que o senhor acha que esse é um acordo ruim?

Em primeiro lugar, porque é essencialmente o mesmo plano que foi proposto há oito meses, em maio passado, pelo presidente dos EUA, Biden. Os povos israelense e palestino devem responsabilizar aqueles que, nos últimos meses, trabalharam para atrasar esse resultado, causando milhares de mortes. Alguém com uma grande dose de cinismo chegou a se gabar disso publicamente”.

Só por causa disso?

Não, também porque, até onde sabemos, ele não trará todos os reféns de volta para casa imediatamente e porque levará pelo menos 12 semanas para que sua implementação total ocorra. E também porque não há nenhuma indicação política de quem será chamado a governar Gaza no final da guerra; assim como não há nenhuma indicação do caminho que levará ao final da guerra e quando as tropas israelenses se retirarão de Gaza.

Gershon Baskin

O senhor já se envolveu em negociações várias vezes no passado. Que outras opções eram possíveis?

Olhe, em setembro passado, recebi uma declaração por escrito do Hamas na qual eles diziam que estavam prontos para libertar todos os reféns em troca da libertação dos prisioneiros palestinos, do fim da guerra e da retirada das tropas israelenses em três semanas. O Hamas também se declarou disposto a entregar as rédeas do governo na Faixa a um governo técnico neutro não controlado pelo Hamas. Esse acordo de “três semanas”, no entanto, nunca foi divulgado pelo Hamas, assim como Netanyahu nunca quis verificar sua viabilidade por meio dos negociadores egípcios e do Catar, como fizeram o presidente dos EUA, Biden, e seu emissário, Bret McGurk. Não há dúvida de que o presidente eleito Donald Trump e seu emissário Steve Witkoff mostraram ao mundo como chegar a um acordo e aplicá-lo.

Foto dos reféns israelenses

Mas é apenas um cessar-fogo com uma troca de prisioneiros e reféns.

Eu, por outro lado, acho que o acordo alcançado levará ao fim da guerra, simplesmente porque acredito que o Hamas nunca o teria assinado se não tivesse recebido garantias do Egito e do Catar de que isso levará ao fim da guerra, os quais, por sua vez, receberam garantias semelhantes de Trump.

Haverá então uma rápida troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos?

Acho que sim, embora eu tema que alguns reféns estejam enterrados sob os escombros de Gaza e que, para vários prisioneiros palestinos, a libertação não seja um retorno para casa, mas o caminho para o exílio.

Protestos em Israel contra a trégua

Ainda há muitos pontos obscuros nos eventos que se seguiram ao dia 7 de outubro.

Acredito que os israelenses devem fazer com que suas vozes sejam ouvidas para que novas eleições sejam realizadas em breve e para que uma comissão nacional de inquérito submeta Netanyahu a um severo escrutínio de suas ações, antes e depois de 7 de outubro. Da mesma forma, o povo palestino deve responsabilizar o Hamas pela terrível responsabilidade de causar o desastre de Gaza ao seu próprio povo. Ambos os lados, sem dúvida, cometeram crimes de guerra, cujas feridas os dois povos carregarão por muito tempo. Espero que, dessa tragédia, saiamos de Israel com a convicção de que não pode haver solução militar para o problema palestino e que, na Palestina, a libertação não se dá por meio da luta armada. Nesta terra, “do rio ao mar”, vivem sete milhões de judeus e sete milhões de árabes palestinos: ambos têm pleno direito à autodeterminação, segurança, liberdade e dignidade. Espero que a tragédia que testemunhamos nesses 15 meses possa um dia ser lembrada como a última guerra do conflito israelense-palestino.