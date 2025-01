Dr. Eduardo: não abandonar o sonho da gestação. Fortalecer a esperança

O Dr. Eduardo Honorato atua como consultor médico do Creighton Model FertilityCare System (CrMS), um método de ensino, natural e eficaz, que auxilia o casal a compreender o funcionamento da fertilidade, em conformidade com os ensinamentos da Igreja Católica, e da NaProTechnology (Tecnologia Procriativa Natural). Sua esposa Thammy Honorato é instrutora do Creighton Model FertilityCare System.

Mariangela Jaguraba – Vatican News

Recebemos a visita na Rádio Vaticano - Vatican News do Dr. Eduardo Honorato, ginecologista e obstetra de Goiânia (GO), e sua esposa Thammy Honorato.

Ouça a entrevista com o dr. Eduardo e Thammy Honorato

O Dr. Eduardo atua como consultor médico do Creighton Model FertilityCare System (CrMS) e da NaProTechnology (Tecnologia Procriativa Natural), e sua esposa Thammy é instrutora do Creighton Model FertilityCare System.

O CrMS é um método de ensino, natural e eficaz, que auxilia o casal a compreender o funcionamento da fertilidade, em conformidade com os ensinamentos da Igreja Católica. A NaProTechnology é uma ciência médica que faz um mapeamento dos ciclos menstruais através do CrMS a fim de avaliar e tratar a saúde ginecológica e reprodutiva da mulher de modo personalizado. Após usar o CrMS para identificar anomalias, a NaProTechnology trata os problemas com os sistemas procriativo e ginecológico, respeitando a dignidade das mulheres, casais e crianças ainda não nascidas.

Esse método foi desenvolvido a partir da encíclica do Papa Paulo VI Humanae Vitae, sobre a regulação da natalidade, pelo ginecologista estadunidense doutor Thomas W. Hilgers. O Papa Montini pediu aos homens de ciência que fizessem algo pelos casais. Eis o que diz Paulo VI no número 24 da Humanae Vitae.

Queremos agora exprimir o nosso encorajamento aos homens de ciência, os quais "podem dar um contributo grande para o bem do matrimônio e da família e para a paz das consciências, se se esforçarem por esclarecer mais profundamente, com estudos convergentes, as diversas condições favoráveis a uma honesta regulação da procriação humana". É para desejar muito particularmente que, segundo os votos já expressos pelo nosso predecessor Pio XII, a ciência médica consiga fornecer uma base suficientemente segura para a regulação dos nascimentos, fundada na observância dos ritmos naturais. Assim, os homens de ciência, e de modo especial os cientistas católicos, contribuirão para demonstrar que, como a Igreja ensina, "não pode haver contradição verdadeira entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e as que favorecem o amor conjugal autêntico".

Para mais informações sobre o Creighton Model FertilityCare System e a NaProTechnology consulte o site www.fertilitycarebrasil.com.br ou o Instagram @fertilitycarebrasil ou também o site www.saintpaulvi.com do Instituto São Paulo VI especializado em pesquisa, diagnóstico e tratamento de saúde procriativa e feminina dentro de uma ética pró-vida.

