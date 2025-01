Doha, o anúncio da trégua em Gaza

Reação em Gaza com a notícia do acordo de trégua entre Israel e o Hamas (ANSA)

O primeiro-ministro do Catar dá a notícia do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, seguindo as antecipações divulgadas pelo presidente eleito dos EUA, Trump. Após 15 meses de guerra, dezenas de reféns israelenses podem voltar para casa.

Vatican News

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed Al Thani, confirmou a libertação de 33 reféns israelenses na primeira fase da trégua em Gaza. Sequestrados em 7 de outubro, eles podem retornar, vivos, para suas famílias. A guerra de Israel contra o Hamas em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes invadiram o sul de Israel e mataram cerca de 1.200 pessoas e sequestraram outras 250.

O acordo deve ser a base para uma estabilidade duradoura

O anúncio de Trump sobre a conclusão do acordo deixou todos entusiasmados. Ele se atribui a finalização do que chama de “um acordo épico”. “Chega de terroristas em Gaza”, disse o presidente eleito, ‘vamos expandir os Acordos Abraâmicos’. O governo Biden só precisa confirmar o acordo alcançado, enquanto milhares de pessoas já estão comemorando o cessar-fogo em toda a Faixa de Gaza. Entre os primeiros comentários institucionais o da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que lembrou que a ajuda humanitária agora pode chegar aos civis em Gaza. Ela enfatiza que agora “ambos os lados devem implementar totalmente esse acordo, como um trampolim para uma estabilidade duradoura na região e uma resolução diplomática do conflito”.

A reação de júbilo em Gaza ao anúncio do cessar-fogo

A comemoração em Gaza



Buzinas de carros, danças e bandeiras palestinas saudaram o tão esperado anúncio do acordo de trégua na Faixa de Gaza. As famílias falam da falta de comida, dos bombardeios, dos mortos, dos escombros, do medo e da incerteza constante, com as negociações fracassando repetidas vezes. Agora, o desejo mais intenso é parar de falar sobre vítimas todos os dias e se sentir seguro. Todos estão falando em voltar para casa, como muitos relatam calorosamente, mesmo que ela esteja destruída. Mas, por enquanto, o alívio supera as preocupações.