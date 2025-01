Um dos detidos libertados em Cuba (AFP or licensors)

Cuba e o “espírito” do Jubileu, 127 prisioneiros libertados

Entre as libertações estavam as de um grupo de presos políticos, incluindo José Daniel Ferrer García. As medidas de clemência no contexto de uma mediação com a Igreja Católica que dura há anos e em sintonia com os apelos do Papa para o Ano Santo.

Vatican News Um total de 127 prisioneiros foram libertados nas últimas horas em Cuba, após a decisão anunciada na terça-feira por Havana de libertar 553 pessoas, "condenadas por vários crimes", no contexto de uma mediação com a Igreja Católica que vem ocorrendo há anos e no "espírito" do atual Jubileu. Poucas horas antes, o governo estadunidense de Joe Biden havia antecipado a notícia da retirada da ilha da lista de Estados patrocinadores do terrorismo. Leia também 15/01/2025 Cuba anuncia a libertação de 553 prisioneiros A decisão foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores de Havana no contexto de uma mediação com a Igreja católica. Também foi anunciado que o presidente Miguel ... As medidas tomadas Em uma primeira contagem oficial, a vice-presidente do Supremo Tribunal Popular, Maricela Sosa, disse à televisão estatal cubana que "entre quarta e quinta-feira, 127 libertações antecipadas foram concedidas, 121 com liberdade condicional e seis como licenças extra-penais", explicando que estas últimas foram libertações antecipadas concedidas pelos tribunais principalmente por motivos de saúde. José Daniel Ferrer García deixa a prisão Entre os prisioneiros libertados está um grupo de prisioneiros políticos: entre eles José Daniel Ferrer García, 54 anos, fundador da Union patriotica de Cuba, considerado um "prisioneiro de consciência" pela Anistia Internacional. Depois de ser preso pela primeira vez em 2003, durante a era Fidel Castro, Ferrer García foi preso novamente durante os protestos contra o governo em 2021. Libertado nesta quinta-feira (16/01) da prisão de Mar Verde, em Santiago de Cuba, Ferrer García prometeu continuar seu compromisso com "a liberdade, a democracia e os direitos humanos", denunciando que havia passado anos na prisão "no pior isolamento", sofrendo "fome, golpes e infecções".