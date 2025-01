“Cores da lua”: mais perto do mundo da música brasileira

Neste início de 2025, tivemos a alegria e honra de receber no nosso programa “Em Romaria” da Rádio Vaticano, músicos que interpretam o que de melhor pode expressar a música brasileira, seja na melodia, seja na letra, seja na interpretação em terras italianas. Falamos da cantora e pianista Roberta Piccirillo, de Catanzaro, do pianista e compositor romano Giovanni Guaccero, e do poeta gaúcho Eloi Steiner.

Silvonei José – Vatican News

Na conclusão do ano de 2024, esse trio - Roberta Piccirillo, Giovanni Guaccero, e o poeta gaúcho Eloi Steiner - nos brindou com o álbum “Cores da lua”, lançado precisamente no dia 13 de dezembro de 2024 pelo selo AlfaMusic de Roma, precedido pelo lançamento em plataformas digitais em 22 de novembro.

Nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News pudemos conversar sobre esse presente aos amantes da MPB “Cores da lua”. Uma conversa que fala da realização desse projeto, mas também da alegria de poder produzir algo importante nas duas margens dos Oceano Atântico, Brasil – Itália.

No CD, composto por treze faixas de Guaccero são interpretadas por Roberta Piccirillo nos vocais (ela canta em italiano e português), o próprio Guaccero no piano, Andrea Colella no contrabaixo e Bruno Marcozzi na bateria. As composições, que transitam entre a música brasileira, o jazz e o cancioneiro, baseiam-se em textos dos autores brasileiros, o poeta Luís Elói Stein (dele são as letras de oito peças, incluindo o single Luna nuova), Maria Lúcia Verdi e Gilson Silveira (que assina a homenagem a Jobim Pro Tom) e da italiana Priscilla Bei.

Cores da lua', o quinto álbum de Guaccero como compositor/pianista, também marca a estreia de Piccirillo, que também vem se aproximando do mundo da música brasileira há vários anos. O álbum conta ainda com participações especiais de grandes nomes da cena italiana e brasileira, como Fred Martins (em Pro Tom) e Tati Valle (em Prece) nos vocais, Gabriele Coen nos saxofones, Henrique Neto no violão de 7 cordas, Francesco Maria Parazzoli no violoncelo, Valeria Piccirillo no violino, Barbara Piperno nas flautas e Gilson Silveira e Valério Xavier na percussão. Na última faixa, o samba Castelos no ar, podemos ouvir nos refrões, entre outros, as vozes de Francesca Piccirillo, Paolo Guaccero e da pequena Elena Guaccero.

Guaccero afirma no encarte do CD: “Cores da lua é o ponto culminante de uma jornada que começou com Roberta no campo da música brasileira há cerca de dez anos, quando eu estava lecionando no Conservatório de Reggio Calabria, e continuou em Roma nos anos mais recentes. Cada um de nós tinha sua própria bagagem pessoal de experiências que deram origem a identidades divididas entre a música culta e a popular”. Piccirillo continua: “Não foi fácil definir as peças, os possíveis arranjos que poderiam dar a cada uma delas sua própria identidade, caracterizando-as e, para mim, o processo de fazer o disco representou um trabalho muito profundo de introspecção, tanto no que diz respeito à minha relação com o canto quanto no que diz respeito ao que decidi transferir para a interpretação dessas peças, em cada uma das quais sempre (re)procurei e (re)encontrei uma parte de mim”.

Detendo-nos a ouvir as faixas do CD, podemos dizer que essas diferentes “cores da lua” – diz o poeta Eloi -, “encantam e nos levam para longe em uma viagem musical aos sons típicos da música brasileira. Podemos nos perguntar, então, que sentido faz fazer um disco de música brasileira na Itália hoje? Talvez a resposta seja que, na diversidade e variedade das linguagens musicais do mundo, todos podem recriar seu próprio universo sonoro, no nosso caso, seu próprio ‘Brasil’, que se torna o meio de expressar seus sentimentos e sua arte, para ser compartilhado com os outros”.

A conversa no programa “Em Romaria”, nos traz a beleza do trabalho de artistas que amam a MPB e a boa música. Um privilégio poder ouvi-los e sentir quanto o Brasil é presente na cultura italiana.

Eis a íntegra do “Em Romaria”:

