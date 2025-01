Colômbia, as violências em Catatumbo e o papel da Venezuela

Na região latino-americana do país, a violência entre Eln e dissidentes das dissolvidas Farc causou, em menos de uma semana, cem mortes e 32 mil pessoas deslocadas. Para este domingo, 26 de janeiro, os bispos convocaram um dia de oração pela paz. Federico Nastasi, do Cespi: a Eln nasceu na Colômbia, mas se refugiou na Venezuela e desenvolveu atividades ilegais.

Giada Aquilino – Vatican News

Grupos armados que se enfrentam “pelo controle de economias ilegais” e lutam por fatias de poder “social e territorial”. Durante uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, nesta sexta-feira (24/01), em Nova York, o Representante Especial do Secretário Geral da ONU na Colômbia, Carlos Ruiz Massieu, definiu dessa forma os contínuos confrontos no país latino-americano entre guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (Eln) e organizações dissidentes afiliadas às extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Em menos de uma semana, a onda de violência, a pior dos últimos tempos, deixou cem mortos e 32 mil desabrigados na região de Catatumbo, no departamento de Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela. Assim, os bispos colombianos - expressando “profunda tristeza” pela grave crise humanitária em curso, pedindo a “cessação das hostilidades” e a retomada das negociações “com determinação” - convocaram um dia especial de oração pela paz neste domingo.

Controle do território

A origem da violência está no “desejo do Exército de Libertação Nacional de fortalecer sua presença na região de Catatumbo”, explica Federico Nastasi, pesquisador do Observatório da América Latina e do Caribe do Centro de Estudos de Políticas Internacionais (Cespi). “É uma região no nordeste da Colômbia”, continua ele, “onde há uma alta concentração de plantações de coca e é uma área rica em petróleo. O fato de estar na fronteira com a Venezuela é um elemento-chave, porque o Eln é uma guerrilha que nasceu na Colômbia, mas agora é considerada binacional, justamente porque tem esse interior venezuelano onde se refugia em momentos de maior tensão, mas onde também desenvolve suas atividades ilegais, que neste momento são muitas. Elas têm a ver não apenas com o tráfico de drogas, mas também com a mineração ilegal, a extorsão. E controlar o território significa aumentar seu peso político, bem como seus lucros, expandindo em detrimento do grupo Farc, a Frente 33, que foi dissolvida, embora haja uma infinidade de grupos guerrilheiros na Colômbia”.

Venezuela, um porto seguro

Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o enviado de António Guterres falou de uma “presença limitada do Estado” em várias áreas onde a violência ocorreu. Os municípios onde esses eventos ocorreram são pequenos, estamos falando de áreas agrícolas, pouco povoadas”, relatou Nastasi, ‘portanto, a presença do Estado e, em particular, das forças armadas, é realmente reduzida, também devido à ausência de recursos: em comparação com alguns anos atrás, a Colômbia tem menos investimento no exército’. No entanto, talvez seja interessante ressaltar que os 32 mil deslocados não se deslocam apenas dentro da Colômbia, mas também em direção à Venezuela”. O estudioso das dinâmicas latino-americanas também lembra como geralmente se fala “de fluxos de venezuelanos para a Colômbia, mas hoje está acontecendo o contrário: o outro ator principal é, portanto, a Venezuela de Nicolás Maduro, que é o ‘porto seguro’ no qual esses grupos se refugiam”, justamente quando “a Colômbia precisa conversar com Maduro para fazer avançar o processo de paz”.

Estado de crise na Colômbia

Devido aos acontecimentos em Catatumbo, o governo do presidente colombiano, Gustavo Petro, proponente do chamado plano de “paz total” para o país, proclamou, entretanto, um estado de crise interna e reativou os mandados de prisão para 31 líderes do Eln, congelados nos últimos meses enquanto se aguarda o resultado das negociações de paz lançadas no final de 2022 pelas autoridades de Bogotá com os guerrilheiros. Nos últimos dias, o chefe de Estado havia suspendido as negociações com o Eln, além disso, em um momento particularmente delicado para a nação: de acordo com a ONU, o progresso feito na implementação do acordo de paz de 2016 com as FARC ainda é acompanhado de lentidão, por exemplo, na reforma agrária e na insegurança. “Sem dúvida, há menos violência hoje do que no passado”, observa Nastasi, em um contexto no qual alguns atores, no entanto, parecem não ter ‘nenhuma intenção real de cumprir os pactos que fizeram’ com os acordos anteriores.