Afeganistão: escolas para apoiar o direito das meninas à instrução

Um grupo de meninas sentadas no chão, de costas para uma parede. Suas cabeças estão cobertas por um lenço colorido e o ar de alguém que está interessado em descobrir algo novo, que talvez nunca tenha visto antes. Seus olhos estão voltados para baixo, nas páginas de um livro que seguram em suas mãos com admiração e curiosidade. À primeira vista, a descrição meticulosa dessa fotografia pode parecer insignificante, até mesmo banal. Mas ela adquire uma força perturbadora quando se descobre que esses alunos vorazes por conhecimento pertencem àqueles que lutarão para ter acesso à instrução primária, enquanto a secundária e universitária continuará sendo um sonho, a ser mantido trancado em uma gaveta. Sim, porque no Afeganistão governado pelos Talibãs, foi negado às mulheres o direito de aprender, excluindo-as efetivamente dos principais centros de educação e especialização.

Não que as coisas estejam melhores para as crianças e os jovens: nos últimos anos, o país do sul da Ásia alcançou a menor taxa de alfabetização do mundo e mais da metade de sua população não sabe ler nem escrever. Se observar atentamente a foto das meninas com o livro, também perceberá outra revolução: a mão que distribui o texto com carinho e gentileza é a de um jovem de quase 25 anos que decidiu desafiar ditames, leis e costumes, colocando sua própria vida em risco. Um caso mais único do que raro em uma nação onde até mesmo as principais instituições internacionais lutam para mudar a situação. E onde muitos preferem se arrender.

Wazir Khan durante uma lição

A escola sem paredes

Wazir Khan é um afegão do distrito de Pol-e-Khomri, na província de Baghlan, a mais de 200 quilômetros da capital, Cabul. Muçulmano praticante e estudante universitário exemplar, ele se ressente da decisão de excluir as mulheres da instrução e odeia ver, nos subúrbios remotos de seu país, multidões de crianças abandonadas à própria sorte, sem instrução. Assim, ele se enche de coragem e funda uma escola itinerante que não existe. Ela não tem paredes, nem carteiras, nem salas de aula, nem cadeiras. Ele carrega seu quadro negro consigo, em uma peregrinação como uma relíquia, de uma área remota e impermeável para outra. Seus alunos se reúnem sempre do lado de fora, na poeira, quando está frio ou quando está quente: mas eles simplesmente não se importam, nunca perdem uma aula, não fariam isso por nada no mundo. No início, são poucos, depois aumentam até se tornarem dezenas e mais dezenas, à medida que os pais e as comunidades locais alcançados pelo jovem universitário aprendem a conhecê-lo e a confiar nele, a ponto de confiar suas filhas a ele. Quando a mídia do Vaticano conseguiu entrar em contato com ele para que contasse sua história, Wazir Khan explicou que tudo começou “no leste do Afeganistão, no distrito de Bagrami e no distrito de Khakjabar, onde iniciei as primeiras campanhas para incentivar as pessoas a apoiarem a instrução e a fazerem de tudo para educar suas meninas”.

As lições de Wazir Khan

O nascimento da Today Child

As matérias ensinadas desde o início são diversas: “além do inglês, pashtu e dari - idiomas oficiais afegãos - e algumas matérias islâmicas. As idades dos meninos e meninas variam de 5 a 10 anos”. Em pouco tempo, a fama do ativista apaixonado por ensinar se espalha e ele percebe que não pode mais fazer isso sozinho, a ponto de fundar uma organização sem fins lucrativos, a Today Child: “isso foi em 2022 e, desde então, recebemos cerca de 30 voluntários em nosso grupo: todos trabalhamos gratuitamente e nosso principal objetivo é trabalhar no campo da educação, dando continuidade às nossas escolas itinerantes. Recentemente, também iniciamos campanhas educativas para que as pessoas percebam a importância da escola e o quanto o aprendizado é fundamental”. Desde o início, a Today Child também decidiu apoiar as meninas que desejam estudar, “distribuindo livros e artigos de papelaria para elas”. Uma batalha para fazer valer um direito negado que agora estamos lutando também usando as redes sociais”.

Wazir Khan com os seus estudantes

Wazir Khan e seu Today Child estão cientes de que todo esse ativismo, especialmente em prol das meninas, pode criar alguns problemas, e problemas grandes. “O governo não nos ajuda, pelo contrário. Cada passo que dou pode ser perigoso. Mas não perco a esperança: lutarei ao lado das meninas para que elas possam ter acesso à instrução novamente”. Uma de suas metas, em um futuro próximo, é criar centros de estudo dedicados às mulheres em todas as áreas rurais do país: “seria bom, assim como seria bom fornecer a elas conteúdo de aprendizado on-line. É verdade que isso é arriscado e cria enormes dificuldades, mas não estou fazendo nada de errado. Sem instrução, o desenvolvimento do Afeganistão é impossível”.