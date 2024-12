Médicos ucranianos recebem formação no Hospital Bambino Gesù

O programa de especialização para médicos ucranianos envolveu as sedes de Palidoro e Santa Marinella do Hospital pediátrico Bambino Gesù. Para a Dra. Della Bella, tratou-se de “uma troca recíproca de conhecimentos e crescimento humano”.

Svitlana Dukhovych - Cidade do Vaticano

São dez os profissionais de saúde ucranianos – médicos de reabilitação, fisioterapeutas e fonoaudiólogos – envolvidos no projeto de aperfeiçoamento profissional no Hospital Bambino Gesù, em Roma. Um percurso de formação que se tornou realidade graças à colaboração entre o hospital da Santa Sé e a Fundação Soleterre, a Fundação Zaporuka e o apoio financeiro da Agência Italiana para a Cooperação ao Desenvolvimento (AICS).

O testemunho de Maryna

"Este período de formação na Itália é muito importante porque nos permite melhorar as nossas competências na reabilitação de vítimas de artefatos explosivos, que infelizmente são muitos em nosso país, tanto de adultos como de crianças".

Maryna é uma dos dez jovens profissionais ucranianos que desde o início de dezembro passou a fazer parte do projeto que visa reforçar as capacidades de resposta nas emergências e o cuidado das vítimas de dispositivos explosivos em hospitais de Lviv, Kiev e Dnipro.

Hospitais ucranianos sob ataque

De acordo com os dados mais recentes do UNICEF, pelo menos 659 crianças foram mortas e 1.747 ficaram feridas desde o início da guerra na Ucrânia. Além destas vítimas, milhões de crianças ucranianas continuam a viver na incerteza devido aos contínuos ataques. Isto comporta também um significativo aumento na carga de trabalho das estruturas médicas, que por sua vez também estão sujeitas a constantes ataques por parte dos militares russos.

De fato, pelo menos 1.673 instalações hospitalares foram danificadas na Ucrânia e outras 223 destruídas sem possibilidade de reparação. O hospital infantil Ohmatdyt, em Kiev, onde Maryna trabalha, também foi atingido por um míssil russo no início de julho.

Quando questionada se já pensou em deixar a sua cidade ou país, a jovem responde: "Não, nunca tive esse pensamento, porque acredito que o problema não se resolve fugindo. É muito importante ficar e melhorar o nível da medicina e da fisioterapia. Podemos estudar no exterior, mas devemos trazer esse conhecimento de volta e colocá-lo em prática na Ucrânia."

Aprender e voltar para casa

Nos rostos de Maryna e de seus outros companheiros é perceptível o que viram e viveram nestes três anos de guerra. "Eles também deixam transparecer no seu olhar e na sua compostura", afirma a Dra. Gessica Della Bella, responsável pelo Day Hospital de Neurorreabilitação e Atividade Esportiva Adaptada do Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Palidoro e Santa Marinella.

"São muito sérios e acredito que seja o reflexo de um grande sofrimento. Por outro lado também há uma grande carga de responsabilidade que foi dada a eles: «Vão, se capacitem e voltem prontos para colocar em prática o que aprenderam». Também percebi um forte entusiasmo. Por exemplo, quando os levamos ao laboratório para acompanhar a análise do caminho, eles ficaram muito tocados, pediram depois ao técnico para ter aquele relatório (obviamente sem dados pessoais) do paciente para depois transferirem tudo isto para o seu país ."

"É muito útil para nós – continua a especialista ucraniana – ter a oportunidade de aprender com colegas italianos que têm alguma experiência neste setor. A comunicação com a equipe do hospital continuará mesmo depois de voltarmos para casa”.

As crianças são as primeiras vítimas

A seriedade e a atenção dos jovens profissionais ucranianos também podem ser explicadas à luz das circunstâncias em que estão habituados a trabalhar. Por exemplo, em Kyiv, o alarme de ataque aéreo soa quase todos os dias.

"Quando soa o alarme, há um pouco de medo e isso pode levar ao cansaço físico. Porque quando estamos emocionalmente exaustos, é mais provável que estejamos fisicamente exaustos também. Mas é muito mais difícil para os nossos pacientes, porque a cada ataque aéreo eles têm que ir para o abrigo. Algumas crianças foram submetidas a amputações ou apresentam politraumas complexos. É difícil para eles não só fisicamente, mas também psicologicamente: ouvem explosões o tempo todo. Procuramos ajudá-los a vivenciar tudo isso da forma menos traumática possível, proporcionar-lhes terapia psicológica e física de qualidade, incentivá-los a ter emoções positivas e afastá-los desta realidade negativa”.

A missão do Menino Jesus

"O nosso hospital é uma referência no atendimento de crianças e jovens não só em nível italiano, mas também em nível internacional", afirma a Dra. Donatella Lettori, responsável pelo setor de Neurorreabilitação do Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Palidoro e Santa Marinela. "Em particular - observa - a fundação do Bambino Gesù ativou uma série de colaborações com países estrangeiros especificamente para as crianças mais frágeis, que podem sofrer dificuldades tanto a nível social como ambiental. O mesmo acontece com as crianças que vivem em situações como aquela da Ucrânia, uma situação de conflito de guerra. E desta forma existe a possibilidade de ajudar as crianças que vivem no estrangeiro, mesmo que remotamente, por meio da formação dos profissionais de saúde que estão presentes nestes países. E é precisamente disso que nasceu o atual projeto que viu, embora de um curto espaço de tempo - porque na verdade são 15 dias - esta formação de pessoal de saúde - médicos fisiatras, fisioterapeutas que nos têm apoiado neste processo de partilha de cuidados e nas atividades clínicas diárias”.

Uma troca recíproca

Os profissionais ucranianos, como explicou a Dra. Lettori, apoiaram os seus colegas italianos nas várias etapas do dia: desde o briefing matinal na enfermaria, às atividades clínicas durante as atividades de ginástica e até ao chamado debriefing no final do dia para rediscutir os casos.

O curso de formação foi útil não só para os ucranianos. "Onde há intercâmbio entre profissionais da mesma área, mas de países diferentes, portanto com experiências diferentes, – afirma a médica Gessica Della Bella, – é sempre uma forma de crescimento, crescimento certamente para os aprendizes, portanto para aqueles que vieram para ter essa experiência de formação, mas também para nós que oferecemos porque recebemos muito".