Ataque missilístico russo mata 9 e danifica embaixadas e igreja em Kiev

"A Ucrânia precisa de paz. Estamos tristemente assistindo à destruição de nossa igreja, que hoje foi atingida por mísseis russos. O inimigo está profanando o que é sagrado para nós ucranianos", disse ao Vatican News o Pe. Pavlo Vyshkovkyi, OMI., pároco da Igreja São Nicolau, região central de Kiev. Os mísseis russos também provocaram danos nas embaixadas de Portugal, Argentina, Albânia, Macedônia do Norte, Palestina e Montenegro.

Vatican News

Pelo menos três fortes explosões foram ouvidas em Kiev pouco antes do amanhecer desta sexta-feira, 20 de dezembro, o que provocou 9 mortes e 11 feridos, e danos em quatro bairros da capital ucraniana, segundo a Agência RbcUcraina.

Durante o ataque com mísseis balísticos russos foi atingido o bairro Holosijivskyj, no centro de Kiev, não muito distante da Nunciatura Apostólica. As esquadrias e janelas de diversas embaixadas como Portugal, Argentina, Albânia, Macedônia do Norte, Palestina e Montenegro foram danificadas.

Portugal condenou “com veemência” os ataques russos que atingiram Kiev. Na ausência do embaixador russo em Lisboa, “o encarregado de negócios da Federação Russa já foi convocado ao Ministério dos Assuntos Estrangeiros para receber um protesto formal”, especificou o governo português em um comunicado de imprensa.

A Igreja católica romana de São Nicolau, visitada no verão passado pelo cardeal Parolin, também sofreu danos, como relata o pároco, Pe. Pavlo Vyshkovkyi, OMI:

Ouça o relato do sacerdote ucraniano!

Sim, estávamos precisamente no início da Missa desta manhã, quando houve este ataque aqui na frente. A igreja sofreu graves danos. Aqui é quase no centro, bairro de Holosijivskyj. Os vidros caíram dos vitrais, das torres, do campanário. Quebraram todos os vidros. Esses foram ataques de mísseis balísticos que chegam rapidamente. Quando ouvimos as explosões nós fomos para baixo, para o subsolo, para onde normalmente vamos quando há perigo. A Ucrânia precisa de paz. Estamos tristemente assistindo à destruição de nossa igreja, que hoje foi atingida por mísseis russos. O inimigo está profanando o que é sagrado para nós ucranianos. Depois as pessoas viram o que aconteceu, porque havia vidros quer dentro como fora, e o serviço ucraniano, os bombeiros, etc, imediatamente intervieram, por isso estava tudo isolado e não se podia passar. Mais ou menos as pessoas imediatamente chegaram para ajudar, mas não podemos fazer nada. Esperemos o controle da Comissão do Ministério ucraniano.

A Força Aérea Ucraniana afirma ter interceptado 5 mísseis balísticos de curto alcance Iskander disparados contra a cidade. A administração municipal informou que o ataque interferiu no aquecimento de 630 prédios residenciais, 16 instalações médicas e 30 escolas e jardins de infância, enquanto destroços de mísseis caídos causaram danos e provocaram incêndios em três bairros.

“Pedimos aos cidadãos que respondam imediatamente aos alertas de ameaças de ataques balísticos, pois há pouco tempo para encontrar abrigo”, insistiu a Força Aérea. Nos quase três anos desde o início da guerra, a Rússia bombardeou regularmente áreas civis da Ucrânia, muitas vezes mirando ia nfraestrutura energética para deixar os ucranianos sem luz e aquecimento.