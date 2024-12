A bênção dos "bambinelli" retorna à Praça de São Pedro

“Um coração de Luz” é o tema do tradicional evento que será realizado no domingo, 22 de dezembro, e envolverá crianças e jovens de oratórios e paróquias de Roma. Os grupos, juntamente com os animadores do Centro 'Oratori Romani', participarão primeiro da celebração presidida pelo cardeal Gambetti na Basílica Vaticana e depois se reunirão na Praça São Pedro para o Angelus com a bênção do Papa.

Vatican News

Pouco antes do Natal e da abertura solene do Jubileu, a tradicional bênção dos bambinelli retorna no domingo, 22 de dezembro, neste ano adiada para o último domingo do Advento, na Praça de São Pedro. O encontro para oratórios, grupos de jovens, paróquias e famílias de Roma representa uma tradição de longa data que remonta a 1969, quando Paulo VI concedeu pela primeira vez a bênção solene às estatuetas trazidas pelas crianças em 21 de dezembro. O tema do evento deste ano será “Um coração de Luz”: o Menino Jesus, que está prestes a nascer nos lares, nas comunidades e nos corações dos fiéis, representa a luz que brilha e afasta os medos e o sofrimento, oferecendo ao coração de cada homem um abraço seguro.

O concurso de arte

A cada oratório participante, empenhado nestas semanas nas atividades típicas de animação do Advento, envolvendo crianças, animadores, adolescentes e famílias, o Centro Oratori Romani propôs um concurso para representar artisticamente em tela o tema escolhido para a edição de 2024. As telas feitas nos oratórios serão expostas na Praça de São Pedro pela manhã e os vencedores serão premiados na Festa do Reconhecimento, no próximo dia 28 de dezembro, em Dom Bosco, outro encontro natalino dos oratórios de Roma para uma celebração de ação de graças no final do ano.

O encontro com o Papa Francisco

Desde as primeiras horas da manhã de domingo, 22 de dezembro, a Praça São Pedro acolherá grupos de crianças, adolescentes e catequistas das paróquias romanas para um momento de encontro e animação, conduzido pelo Centro Oratori Romani. Todos juntos, os oratórios participarão da solene celebração eucarística no Altar da Confissão, presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Vaticana, e depois todos os grupos se deslocarão para a praça para participar da recitação do Angelus junto com o Papa Francisco e receber a bênção das estatuetas do Menino Jesus em uma atmosfera de festa e verdadeira alegria.

Às vésperas do Jubileu

A Bênção dos Bambinelli é promovida e organizada pelo Centro Oratori Romani, uma associação de fiéis fundada pelo Venerável Arnaldo Canepa para a divulgação e promoção do trabalho pastoral oratoriano em Roma. Essa tradição se difundiu amplamente nos últimos anos na Itália e no exterior (Estados Unidos, Filipinas, Inglaterra, Irlanda, América do Sul e muitos outros), envolvendo centenas de comunidades e dioceses onde bispos e sacerdotes optaram por dedicar um domingo do Advento ao encontro com as estatuetas do Menino Jesus e ao acolhimento das famílias, animadores e religiosos da Igreja local. “Este ano a expectativa se multiplicou, o convite é para estarmos ainda mais vigilantes e prontos para acolher um Natal 'especial'”, enfatiza o presidente do COR, Stefano Pichierri.

“De fato, chegaremos à Praça São Pedro apenas algumas horas antes da abertura da primeira Porta Santa e do início solene do Jubileu no último domingo do Advento. Que o puro afeto e o entusiasmo das crianças levem todos à maravilha da Encarnação e à esperança na proclamação do Jubileu que nos acompanhará durante todo o Ano Novo. As crianças e os catequistas dos Oratórios de Roma se reunirão, seguindo o caminho iniciado nos últimos anos nos territórios, para celebrar e festejar juntos os frutos de um renovado entusiasmo pastoral. Estamos certos de que, como todos os anos, o Papa Francisco se alegrará com a proximidade e as orações sinceras de nossas crianças e jovens animadores”.